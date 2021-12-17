مطار مرسى علم يستقبل 74 رحلة طيران الأسبوع المقبل بداية من الغد

البحر الأحمر- عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، الاسبوع المقبل، بداية من غدا السبت 74 رحلة طيران مختلفة أغلبها دولية سياحية قادمة من عدة دول مختلفة تقل علي متنها سياح من كل دول العالم .

وكشفت جداول رحلات الطيران الأسبوعية الوافدة لمطار مرسى علم الدولى وصول 74 رحلة طيران بزيادة 6 رحلات عن الأسبوع الجارى، حيث أن زيادة رحلات الطيران فى الرحلات الوافدة من إيطاليا بواقع 4 رحلات وكذلك رحلتين في الرحلات الهولندية، حيث يصل من أوربا لمطار مرسى علم خلال الاسبوع الجارى 9 رحلات.

وتبين من جداول الرحلات الوافدة للمطار خلال الأسبوع وصول 65 رحلة طيران دولية، حيث يصل 4 هولندية، و8 من إيطاليا و13 رحلة من ألمانيا، و7 رحلات من التشيك، و14 رحلة بولندية، و19 من أوكرانيا، و4 رحلات من سويسرا، ورحلة من ملادوفا، وأخرى من رومانيا، و3 رحلات داخلية تابعة لشركة مصر للطيران.

من جانبه قال أبو الحجاج العمارى، الخبير السياحي، إنه في تلك الأيام تصل الأسر السياحية التي تحرص على قضاء احتفالات أعياد رأس السنة الميلادية بمنتجعات البحر الأحمر، حيث هناك عدد من المنتجعات والفنادق المختلفة وصلت نسب الاشغال الفندقي فيها إلى 70 % .

وأضاف العماري في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المنتجعات الفنادق السياحية بالبحر الأحمر استعدت استعداد كبير لاحتفالات رأس السنة واستقبال السياح الراغبين في قضاء احتفالات الكريسماس رأس السنة بها.