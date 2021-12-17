اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مصرع 8 أشخاص فى أربيل بالعراق بسبب السيول الجارفة.. فيديو وصور

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 11:04 ص
مصرع 8 أشخاص فى أربيل بالعراق بسبب السيول الجارفة.. فيديو وصور سيول أربيل
وكالات الأنباء

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اجتاحت سيول جارفة اليوم الجمعة، محافطة أربيل فى إقليم كردستان، وخلفت عدداً من الضحايا جراء أمطار غزيرة مستمرة منذ ليلة أمس حتى فجر اليوم الجمعة، حسبما نقلت "السومرية نيوز".

من جهتها أفادت "روسيا اليوم" بأن السيول فى محافطة أربيل فى إقليم كردستان، أودت بحياة ثمانية أشخاص، وذكرت أن مدينة أربيل تشهد منذ الليلة الماضية تساقطا غزيرا للأمطار وانخفاضا في درجات الحرارة، كما غرقت مجموعة من شوارعها.

وأضافت، أن السلطات في المحافظة دخلت في حالة إنذار قصوى لمساعدة المتضررين وتصريف المياه التي أغرقت المدينة وأودت بحياة ثمانية أشخاص على الأقل.

وفي وقت سابق من اليوم، قال محافظ أربيل أوميد خوشناو في بيان صحفي: "لسوء الحظ، هناك الكثير من الفيضانات في المناطق الحدودية لمحافظة أربيل من حوالي الساعة 4:00 صباحا، والمناطق المتضررة من الفيضانات ليست سهلة أمام الفرق للوصول إليها".

أربيل
أربيل
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سيول فى أربيل

 


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اخبار العراق

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