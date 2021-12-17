اليوم السابع
Ads
الجمعة، 17 ديسمبر 2021 10:25 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

مصرع 5 أشخاص على الأقل جراء اندلاع حريق بعيادة طبية فى اليابان

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 09:56 ص
مصرع 5 أشخاص على الأقل جراء اندلاع حريق بعيادة طبية فى اليابان الشرطة اليابانية ـ صورة أرشيفية
طوكيو (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تجرى الشرطة اليابانية تحقيقا إثر اندلاع حريق تشتبه فى أنه حريق متعمد فى عيادة طبية بمدينة "أوساكا" غربى البلاد، والذى أسفر عن مصرع 5 أشخاص على الأقل، ويُخشى من وفاة عشرات آخرين.
 
وأفادت مصادر بالشرطة اليابانية - لهيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الجمعة، بأن رجلا يبدو في الستينات من عمره شوهد في البناية قبل وقت قصير من اندلاع الحريق، فيما قال شاهد عيان إن الرجل كان يحمل حقيبة ورقية تحوى مادة سائلة تم سكبها في موقع الحادث.
 
وقد شب الحريق في عيادة طبية بالطابق الرابع من بناية متعددة الاستخدام تتكون من 8 طوابق، وتمكنت سلطات الإطفاء من السيطرة عليه في غضون نصف ساعة تقريبا.

اليابان

الشرطه اليابانيه

اخبار اليابان

حريق فى عياده طبيه فى اليابان

حريق اليابان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة