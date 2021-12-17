مصرع 5 أشخاص على الأقل جراء اندلاع حريق بعيادة طبية فى اليابان

طوكيو (أ ش أ)

تجرى الشرطة اليابانية تحقيقا إثر اندلاع حريق تشتبه فى أنه حريق متعمد فى عيادة طبية بمدينة "أوساكا" غربى البلاد، والذى أسفر عن مصرع 5 أشخاص على الأقل، ويُخشى من وفاة عشرات آخرين.

وأفادت مصادر بالشرطة اليابانية - لهيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الجمعة، بأن رجلا يبدو في الستينات من عمره شوهد في البناية قبل وقت قصير من اندلاع الحريق، فيما قال شاهد عيان إن الرجل كان يحمل حقيبة ورقية تحوى مادة سائلة تم سكبها في موقع الحادث.

وقد شب الحريق في عيادة طبية بالطابق الرابع من بناية متعددة الاستخدام تتكون من 8 طوابق، وتمكنت سلطات الإطفاء من السيطرة عليه في غضون نصف ساعة تقريبا.