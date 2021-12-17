مستشار دونالد ترامب يستند لـ"ثغرة قانونية" لمقاطعة تحقيقات اقتحام الكونجرس

كتبت: نهال أبو السعود

صرح روجر ستون المستشار والحليف البارز للرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، إنه التقى اليوم الجمعة بلجنة مجلس النواب فى الكونجرس المعنية بالتحقيق فى أعمال اقتحام مبنى الكابيتول التى وقعت فى 6 يناير وأكد انه لجأ إلى الدفاع باستخدام التعديل الخامس على كل سؤال تم طرحه.

وفقا لشبكة سى أن ان، خرج ستون من الإيداع بعد ساعة ونصف فقط وأخبر المراسلين أنه استند إلى التعديل الخامس، الذى يوفر الحماية من تجريم الذات، قائلا: "ليس لأننى ارتكبت أى خطأ، ولكن لأننى على دراية كاملة بمجلس النواب تاريخ الديمقراطيين الطويل فى تلفيق تهم الحنث باليمين ".

قال ستون: "إننى أشكك فى شرعية هذا التحقيق، بناءً على حقيقة أن رئيسة مجلس النواب بيلوسى رفضت تعيين جمهوريين فى هذه اللجنة هذه هى مطاردة الساحرات الثالثة".

وأضاف: "أؤكد مرة أخرى أنني. لم أسير إلى مبنى الكابيتول. لم أكن فى مبنى الكابيتول وأى ادعاء أو تأكيد أو حتى إشارة ضمنية كنت أعرفها أو كنت متورطًا فيها بأى شكل من الأشكال. أن الانشطة التى جاءت بنتائج عكسية سياسيا يوم 6 يناير خاطئة بشكل قاطع ".

وفى نفس السياق، قال ستون إنه منزعج من التحقيقات فى نشاطه يوم 5 يناير، وقال للصحفيين يوم الجمعة إن حرية التعبير محمية دستوريا.

من جانبه كتب جرانت سميث محامى ستون الأسبوع الماضى للجنة: "طلب اللجنة للوثائق مفرط ومبالغ فيه، وواسع النطاق للغاية، بحيث لا يمكن اعتباره أى شيء بخلاف رحلة صيد، فإن السيد ستون لديه الحق الدستورى فى رفض الرد فى الواقع، وتسعى اللجنة إلى فئة غير دقيقة وغير محددة من الوثائق والاتصالات المتعلقة بمجموعة واسعة من النشاط السياسى المحمى دستوريًا".

وفى الشهر الماضى، استدعت اللجنة ستون وحلفاء ترامب الآخرين للإدلاء بشهادتهم، بحجة أن ستون ساعد فى قيادة حملة ترامب لإلغاء انتخابات 2020. وقالت اللجنة أن ستون كان فى واشنطن يومى 5 و6 يناير "لقيادة مسيرة إلى مبنى الكابيتول" وأنه "شجع حضوره فى التجمعات وطلب الدعم لدفع تكاليف الأمن".