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مدير تعليم مطروح: قرار وزاري بإنشاء فصول ملحقة لتخصص فنى ملابس جاهزة

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 04:42 م
مدير تعليم مطروح: قرار وزاري بإنشاء فصول ملحقة لتخصص فنى ملابس جاهزة عاطف سلامة مدير تعليم مطروح
مطروح - حسن مشالي

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أعلن عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم الجمعة، أن الوزارة أصدرت قراراً، بشأن إنشاء فصول ملحقة، تخصص فنى ملابس جاهزة، بمدرسة الضبعة البحرية الابتدائية.

وقال مدير تعليم مطروح، أن القرار بشرى مبهجة لأهالى مدينة الضبعة، حيث أصدرت الوزارة، القرار رقم 207 بتاريخ ٨ ديسمبر 2021، بشأن إنشاء برنامج فنى ملابس جاهزة، كفصول ملحقة بمدرسة الضبعة البحرية الابتدائية، نظام السنوات الـ 3، تابعة لإدارة الضبعة التعليمية، فى محافظة مطروح.

وأوضح "سلامة" أنه سيتم قبول الطلاب بهذه الفصول، وفقاً لشروط القبول بالمدارس الفنية الصناعية، الواردة بالقرارات الوزارية الصادرة فى هذا الشأن، بالإضافة إلى تطبيق القرارات الوزارية، الخاصة بنظام التقييم وضوابط امتحانات النقل والدبلوم، طبقا للمناهج المبنية على الجدارات الفنية.

وقدم مدير تعليم مطروح، من خلال البيان الصادر عن المديرية، الشكر للدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، وللدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفنى، ولمسئولى التعليم الصناعى والخطة، على الدعم المتواصل لمنظومة التعليم الفنى، وعلى إصدار القرار الوزارى الخاص بتخصص الملابس الجاهزة بالضبعة البحرية، مؤكداً أن المحافظة شهدت فتح العديد من الفصول الفنية النوعية ذات التخصصات الجديدة، لأول مرة فى مصر، بمدن مرسى مطروح وسيدى برانى وسيوة والضبعة، والتى جاءت برعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، إيماناً بأهمية التعليم الفنى، الذى يعد القاطرة البشرية الحقيقية، لإنجاز التنمية الشاملة، ودوره المؤثر والإيجابى، فى تخريج كوادر فنية مدربة قادرة على تحمل المسئولية، وتفى باحتياجات سوق العمل المحلى فى المستقبل القريب.


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