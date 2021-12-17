محطة معالجة للصرف الصحى بكفر الوكالة بالدقهلية ومجمعات خدمية ضمن "حياة كريمة"

الدقهلية شريف الديب

استعرض وليد سلامة رئيس الوحدة المحلية لقرية كفر الوكالة التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية، الأعمال التنفيذية المدرجة بمبادرة حياة كريمة والوقوف على آخر مستجدات الأوضاع على الطبيعة؛ وجارى استمرار للأعمال الانشائية بمحطة معالجة الصرف الصحي بقريه كفر الوكالة ، ومراحل التنفيذ والتشطيبات الداخلية للمجمع الخدمي والزراعي.

كما تم الوقوف على تسليح القواعد الخرسانية لكوبري النجايرة علي بحر بسنديلة، والأبنية التعليمية، ورفع الكفاءة بمدرسة المربع الإبتدائية، وذلك للارتقاء بمستوى الخدمة والمعيشة لجميع المواطنين ضمن فاعليات مبادرة رئيس الجمهورية التي تمثل تغيير واقع الحياة إلى نحو حياه أفضل لأهالي القري وللاجيال القادمه وتحقيق التنمية الريفية المستدامة؛ والتي شملت مركز ومدينة شربين كمرحلة أولى بعدد 26 قريه تحت رعاية الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية والمحاسب طارق شكرى رئيس مركز ومدينة شربين.

فيما قام محمد عوض نائب رئيس المركز صباح اليوم الجمعة بمتابعة رفع الإشغالات بشوارع المدينة الرئيسية ، ومصادرة وسحب أطقم مكبرات الصوت المخالفه من مركبات التوك توك، وتفقد سير وانتظام العمل بالموقف ومراجعة الكارته المجمعة مع السائقين ، والتأكد من تسعيرة الركوب الثابته وعدم زيادتها بجميع تعريفه المواصلات والسرفيس داخل المدينة ، وتوصيل خط السرفيس إلى الموقف تيسيراً على جميع المواطنين وطلاب الجامعات؛ كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين