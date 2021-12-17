اليوم السابع
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محافظ مطروح يفتتح مسجد "ذو القبلتين" ضمن احتفالات العيد القومى للمحافظة

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 03:35 م
محافظ مطروح يفتتح مسجد "ذو القبلتين" ضمن احتفالات العيد القومى للمحافظة افتتاح مسجد بمطروح
مطروح - حسن مشالي

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افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الجمعة، مسجد "ذو القبلتين" بقرية سملا شرق مدينة مرسى مطروح، ضمن فعاليات احتفالات محافظة مطروح بعيدها القومى.

يأتي ذلك في إطار افتتاح عدد من المشروعات والمنشآت، بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام والشيخ حسن عبدالبصير وكيل وزارة الأوقاف، بمطروح و رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح، وعدد من مديري المديريات والادارات المعنية، والعمد والمشايخ وأهالي القرية.

ويقع مسجد ذو القبلتين على مساحة 600 مترا بملحقاته، ويضم مصلى يتسع لأكثر من 300 شخص، وذلك بعد احلاله وتجديده بجهود ذاتية من الاهالي، وتحت إشراف وزارة الاوقاف بتكلفة، 1.5 مليون جنيه. ويتميز المسجد بعمارة خاصة حيث أن الملحقات من دورات مياة وحجرة المخازن على جانب المسجد، يفصلهما ممر واسع بطول المسجد وبالممر باب لمدخل المسجد وأبواب الملحقات.

ويصل عدد المساجد التى تم افتتاحها بالمحافظة، سواء إنشاءات أو إحلال وتجديد، بتمويل من وزارة الاوقاف او جهود ذاتية لـ 32 مسجدا خلال عامين.


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