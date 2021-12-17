محافظ قنا يتفقد محور الشهيد باسم فكرى ويؤكد على أهميته الاقتصادية.. صور

صابر سعيد

تفقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، في جولة ميدانية محور الشهيد الرائد باسم فكرى، والذي يعد أحد مشروعات الطرق القومية الهامة التي ستحقق إضافة كبيرة ونقلة نوعية في كل المجالات، خاصة فى مجال ربط شبكات الطرق وتسيير حركة النقل مما يدفع عجلة الاستثمار بالمحافظة، وذلك بحضور المهندس نبيل الطيبي، سكرتير عام المحافظة، والمهندس محسن زهران، رئيس الإدارة المركزية لهيئة الطرق والكباري بالمنطقة الثامنة بقنا، والنائب أشرف أبو الفضل، عضو مجلس النواب، وشاذلي البرنس، نائب رئيس مدينة قوص.

أوضح محافظ قنا، أن المحور يربط بين مدينتىّ قوص ونقادة بدءا من الطريق الصحراوى الشرقى حتى الطريق الصحراوى الغربى بطول 19 كيلومترا وعرض 21 مترا بواقع حاريتن مروريتين لكل اتجاه بعرض 7.2متر ويضم المحور 30 عملاً صناعياً لحل مشكلة التقـاطعـات مع الطـرق الفرعيـة والـترع والمصـارف منها 15 كوبرى بإجمالى اطوال 2270 مترا و15 نفقا بإجمالى أطوال 460 مترا، بتكلفة مالية بلغت 1.5 مليار جنيه.

وأضاف الداودي، أن للمحور أهمية اقتصادية وخدمية كبيرة تتمثل فى تسهيل الحركة المرورية وتنمية المناطق الصناعية غرب وشرق النيل، وخلق مجتمعات عمرانية جديدة عبر ربط شبكة الطرق الرئيسية من الطريق الصحراوي الشرقي وحتى الطريق الصحراوي الغربي، بالإضافة إلى تنمية حركة السياحة والحد من خطورة التنقل بالمعديات النيلية والتي تقوم بنقل المواطنين وبضائعهم من شرق النيل إلى غرب النيل والعكس.



محافظ قنا يتفقد محور الشهيد باسم فكرى (1)



محافظ قنا يتفقد محور الشهيد باسم فكرى (2)



محافظ قنا يتفقد محور الشهيد باسم فكرى (3)



محافظ قنا يتفقد محور الشهيد باسم فكرى (4)



محافظ قنا يتفقد محور الشهيد باسم فكرى (5)



محافظ قنا يتفقد محور الشهيد باسم فكرى (6)



محافظ قنا يتفقد محور الشهيد باسم فكرى (7)



محافظ قنا يتفقد محور الشهيد باسم فكرى (8)



محافظ قنا يتفقد محور الشهيد باسم فكرى (9)



محافظ قنا يتفقد محور الشهيد باسم فكرى (10)



محافظ قنا يتفقد محور الشهيد باسم فكرى (11)