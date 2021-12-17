محافظ الوادى الجديد: 685 مليون جنيه موازنة مشروعات الطرق لعام 2021

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أن إجمالي الاعتمادات المخصصة لأعمال رصف ورفع كفاءة الطرق بموازنة العام المالي الحالي 2021 /2022 ، بلغت 685 مليون جنيه، وهي أعلى ميزانية تم تخصيصها لمشروعات لمحافظة منذ سنوات ، وذلك تيسيراََ على أبناء المحافظة وخدمة خطط التنمية الحالية والمستقبلية.

من جانبها قالت المهندسة مرفت شحاته رئيس فرع هيئة الطرق بالمحافظة، في تصريح صحفي اليوم الجمعة، أنه جاري إسناد مشروع صيانة طريق باريس / درب الأربعين بتكلفة 45 مليون جنيه، بالإضافة إلى أعمال رصف طريق الفرافرة /النهضة والفرافرة /عثمان بن عفان، ضمن المشروع القومي "حياة كريمة" . واضافت مدير الطرق أن تكلفة المشروع بلغت حوالي 50 مليون جنيه، وإستكمال المرحلة الأولى من إزدواج طريق الخارجة /أسيوط بطول 37 كم بتكلفة 295 مليون جنيه، وتعديل مسار النقب بتكلفة 125 مليون جنيه.