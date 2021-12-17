اليوم السابع
Ads
الجمعة، 17 ديسمبر 2021 05:18 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الوادى الجديد: 685 مليون جنيه موازنة مشروعات الطرق لعام 2021

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 04:42 م
محافظ الوادى الجديد: 685 مليون جنيه موازنة مشروعات الطرق لعام 2021 اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أن إجمالي الاعتمادات المخصصة لأعمال رصف ورفع كفاءة الطرق بموازنة العام المالي الحالي 2021 /2022 ، بلغت 685 مليون جنيه، وهي أعلى ميزانية تم تخصيصها لمشروعات لمحافظة منذ سنوات ، وذلك تيسيراََ على أبناء المحافظة وخدمة خطط التنمية الحالية والمستقبلية.

من جانبها قالت المهندسة مرفت شحاته رئيس فرع هيئة الطرق بالمحافظة، في تصريح صحفي اليوم الجمعة، أنه جاري إسناد مشروع صيانة طريق باريس / درب الأربعين بتكلفة 45 مليون جنيه، بالإضافة إلى أعمال رصف طريق الفرافرة /النهضة والفرافرة /عثمان بن عفان، ضمن المشروع القومي "حياة كريمة" . واضافت مدير الطرق أن تكلفة المشروع بلغت حوالي 50 مليون جنيه، وإستكمال المرحلة الأولى من إزدواج طريق الخارجة /أسيوط بطول 37 كم بتكلفة 295 مليون جنيه، وتعديل مسار النقب بتكلفة 125 مليون جنيه.


الوادي الجديد

اخبار الوادي الجديد

طرق الوادي الجديد

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار مصريه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ الوادى الجديد يكرم الطواقم الطبية والقرى الأعلى تسجيلا فى الحصول على لقاح كورونا

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 04:13 م

تعليم الوادى الجديد يحقق خامس الجمهورية فى مسابقات أعياد الطفولة لأجمل صوت

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 11:05 ص

"الوادى الجديد" تودع 2021 بإنجاز تنموى فى قطاع الطرق.. اقتراب الانتهاء من تنفيذ أضخم شبكة طرق فى مصر بطول 1200 كيلو متر واعتماد 7 مليارات جنيه.. وازدواج الطرق الرئيسية.. وتعديل مسار الطريق الثعبانى بمنطقة النقب

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 05:30 ص

محافظ الوادى الجديد يصدر قرارات لتفعيل الإلتزام بالحصول على لقاح كورونا

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 09:58 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة