محافظ المنيا: تنفيذ 457 مشروعا بمركز أبو قرقاص ضمن مبادرة "حياة كريمة"

المنيا -حسن عبد الغفار

تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، عددًا من المشروعات التنموية الجاري تنفيذها بمركز أبوقرقاص، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، لمتابعة الموقف التنفيذي ميدانيا، والوقوف على جميع المعوقات والعمل على إيجاد حلول سريعة للاستمرار في تنفيذ الأعمال وفقا للجدول الزمني المحدد.

رافق المحافظ خلال جولته، اللواء محمد عزت رئيس مركز أبو قرقاص، وعدد من ممثلي الجهات المعنية.

وقال المحافظ، إنه يتم تنفيذ 457 مشروعاً بمختلف القطاعات الخدمية بمركز أبوقرقاص، حيث يتم تنفيذ الأعمال تباعاً وفقا للجدول الزمني المحدد، وبالتوازي بمختلف القطاعات الخدمية، لضمان الانتهاء من تنفيذ الأعمال وفقا لمعايير الجودة وبكفاءة عالية، ووفقا للجدول الزمني المحدد.

تفقد المحافظ، عدد من أعمال المشروعات الجاري تنفيذها والتي شملت تفقد مجمع الخدمات بقرية أبيوها، وأرض ملعب مركز الشباب، ومحطة مياه أبيوها، وخلال الجولة وجه المحافظ بدراسة مقترح لتوفير قطعة أرض لإنشاء المجمع الزراعي بالقرية.