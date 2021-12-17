اليوم السابع
Ads
الجمعة، 17 ديسمبر 2021 08:20 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ المنيا: تنفيذ 457 مشروعا بمركز أبو قرقاص ضمن مبادرة "حياة كريمة"

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 07:43 م
محافظ المنيا: تنفيذ 457 مشروعا بمركز أبو قرقاص ضمن مبادرة "حياة كريمة" جانب من مشروعات حياة كريمة
المنيا -حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، عددًا من المشروعات التنموية الجاري تنفيذها بمركز أبوقرقاص، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لمتابعة الموقف التنفيذي ميدانيا، والوقوف على جميع المعوقات والعمل على إيجاد حلول سريعة للاستمرار في تنفيذ الأعمال وفقا للجدول الزمني المحدد.
 
 
 
رافق المحافظ خلال جولته، اللواء محمد عزت رئيس مركز أبو قرقاص، وعدد من ممثلي الجهات المعنية.
 
 
 
وقال المحافظ، إنه يتم تنفيذ 457 مشروعاً بمختلف القطاعات الخدمية بمركز أبوقرقاص، حيث يتم تنفيذ الأعمال تباعاً وفقا للجدول الزمني المحدد، وبالتوازي بمختلف القطاعات الخدمية، لضمان الانتهاء من تنفيذ الأعمال وفقا لمعايير الجودة وبكفاءة عالية، ووفقا للجدول الزمني المحدد.
 
 
 
تفقد المحافظ، عدد من أعمال المشروعات الجاري تنفيذها والتي شملت تفقد مجمع الخدمات بقرية أبيوها، وأرض ملعب مركز الشباب، ومحطة مياه أبيوها، وخلال الجولة وجه المحافظ بدراسة مقترح لتوفير قطعة أرض لإنشاء المجمع الزراعي بالقرية.

حياة كريمة

مبادرة حياة كريمة

ابوقرقاص

تطوير الريف المصرى

اخبار المنيا

محافظة المنيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة