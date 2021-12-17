محافظة الجيزة تطور 12 موقفا عشوائيا وتحويلها إلى "رسمية"

كتب سيد الخلفاوى

أكد محمود حسين، رئيس جهاز السيرفيس بالجيزة ، أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وجه بتطوير 12 موقفا عشوائيا لرسمي لتحسين الخدمة للمواطن، وتحسين المظهر وكذلك تحسين الإرادات.

وأضاف رئيس جهاز السيرفيس بالجيزة، أن جميع المواقف التى تم تطويرها مدعمه بالخدمات ومقاعد الجلوس والمظلات لحماية المواطنين من الأمطار والشمس، مشيرا إلى أن المحافظ وجه بحصر اماكن بديلة للمواقف العشوائية .

وأوضح أن المواقف التى تم تطويرها هى "موقف الجيزة تم تطويره على أعلى مستوى - موقف المريوطية كان عشوائي ويغلق الطريق أصبح الآن موقف حضارى وواجهة مشرفة - يتم إنشاء موقف المريوطية فيصل - مجمع بولاق الدكرور النموذجى وهو أول مجمع مواقف فى منطقة الشوربجى - مجمع مواقف الوراق - مواقف منشية القناطر وإمبابة والوراق بمنشأة القناطر - جارى تجهيز موقف مستشفى الصدر- تم تطوير موقف كوبرى الخشب - وموقف ميدان لبنان - تطوير موقف العامل الأول بإمبابة - جارى إنشاء موقفين بشارع الملكة والمساكن فى بولاق الدكرور - تم إنشاء مجمع مواقف المنصورية.