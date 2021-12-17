مجموعة السبع تعتبر أوميكرون "أكبر خطر" صحّي راهن في العالم وتدعو لمواجهته

كتب أحمد عرفة

دعت مجموعة الـ7 إلى التعاون لمواجهة متحور أوميكرون الجديد، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

واعتبرت مجموعة السبع أوميكرون "أكبر خطر" صحّي راهن في العالم داعية إلى التعاون للتصدى له.

وفى وقت سابق أكدت رئاسة الوزراء الروسية، رصد 25 إصابة بمتحور"أوميكرون"، فى البلاد حتى اليوم الخميس، فيما تتركز هذه الحالات فى العاصمة موسكو ومقاطعتها وثانى أكبر مدن البلاد سان بطرسبورج.

ونقلت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الناطقة بالعربية تأكيد نائبة رئيس الوزراء ورئيسة غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي كورونا في روسيا، تاتيانا جوليكوفا، عجز السلطات عن منع استمرار انتشار "أوميكرون"، قائلة: "بطبيعة الحال، لا يمكن تفادي تصاعد هذا الوضع نظرًا للعدد الكبير من التنقلات عبر الحدود وأعياد عيد الميلاد القادمة".