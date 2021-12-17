مبينساش أهله.. أحمد شيبة مع أصدقائه يوم الجمعة بالإسكندرية كعادة أسبوعية.. لايف

الإسكندرية أسماء على بدر

يعتبر الفنان أحمد شيبة من أشهر فنانى الطرب الشعبى فى مصر حاليا، فهو من أبناء محافظة الإسكندرية من منطقة ميناء البصل غرب الإسكندرية ، ورغم شهرته المتزايدة إلا أنه مازال متعلقا بأصدقائه وأبناء منطقته.



وقال إنه يجتمع مرة أسبوعيا مع أصدقائه وجيرانه عقب صلاة الجمعة لتناول وجبة الإفطار والجلوس معهم فى يوم إجازته موضحا انه نشأ فى منطقة القبارى تربى وعاش فيها وبجانب حبه للغناء عمل فى أكثر من عمل حر لكسب الرزق خاصة أنه كان متزوج ولديه أبناء ، متذكرا أنه كان يعمل بائع للكنافة وكانت مصدر رزق كبير له فى حياته ثم باعها لأحد جيرانه ، وقال إنه باع ماكينه الكنافه بمبلغ 180 جنيها ونتذكر المبلغ لانه كان رقم كبير فى ذلك الوقت .

ويحتفظ أهالى ميناء البصل بالإسكندرية بصورة الفنان أحمد شيبه فى المحلات وفى احد المخابز تقديرا وحبهم له .



وقال " الناس هنا عشره عمرى كلهم بيحبونى من قلبهم بجد أنا بفتخر بيهم وهفضل وسطهم ومفيش حاجه هتمنعنى عنهم وهفضل موجود معاهم ووسطهم يومياً".