ما هى شامات الجلد وعلاقتها بنوع من السرطان

كتبت إيناس البنا

توجد بعض الشامات عند الولادة، بينما يتطور البعض الآخر على مدار حياتك، ترتبط العديد من الشامات التي تظهر خلال مرحلة البلوغ بالتعرض لأشعة الشمس وتأثيرها على إنتاج الميلانين.

ويُعتقد في الغالب على أنها بنية اللون، يمكن أن تأتي الشامات في مجموعة متنوعة من الألوان، بما في ذلك الأحمر والوردي واللون اللحمي. قد يكون لدى البعض أيضًا شعر ينمو منها، معظم الشامات حميدة، ولكن لا يزال من المهم مراقبتها لمعرفة أي تغييرات قد تشير إلى نمو السرطان.

أنواع الشامات

وفقا لتقرير موقع "healthline "هناك ثلاثة أنواع رئيسية من الشامات:

الشامات الخلقية

توجد الشامات الخلقية عند الولادة، والتي تصيب حوالي 1 من كل 100 طفل، وفقًا للكلية الأمريكية لتقويم العظام للأمراض الجلدية (AOCD). يمكن أن تكون مسطحة وتختلف في اللون، ولكن معظم الشامات الخلقية لا تصبح سرطانية.

الشامات المكتسبة

الشامات المكتسبة هي تلك التي تطورها لاحقًا في الحياة، معظمها يكون بني وتظهر بسبب أضرار أشعة الشمس، كما أنها مستديرة بدون أي تغييرات مهمة مع تقدمك في العمر، يمكن أن تصبح هذه الأنواع من الشامات داكنة أيضًا مع تقدم العمر، ولكن لا تتحول بالضرورة إلى سرطان الجلد.

الشامات اللانمطية

على عكس الوحمات الخلقية والمكتسبة، فإن الشامات غير النمطية معرضة بشكل أكبر لخطر أن تصبح سرطانية، تكون أكبر قليلاً ولها حدود غير منتظمة الشكل، بينما تصنف الأورام الميلانينية على أنها شامات أغمق، يمكن أن تأتي الوحمات غير النمطية في مجموعة متنوعة من الظلال. تعرف على المزيد حول شكل سرطان الجلد.

ما الذي يسبب الشامات؟

تحدث الشامات بسبب خلايا النمو غير الطبيعية في الجلد، ومع ذلك ، فإن النمو غير الطبيعي لا يعني دائمًا الإصابة بالسرطان، بشكل عام ، الشامات شائعة للغاية.

متى يتم فحص الشامة من قبل الطبيب

يوصي أطباء الجلدية بإجراء فحص سنوي للجلد، في هذا الوقت، سينظرون في أي شامات موجودة بحثًا عن التغييرات، بالإضافة إلى أي نمو سرطاني محتمل، إذا لاحظت أي تغييرات مقلقة على بشرتك بين الفحوصات السنوية، فيجب عليك تحديد موعد.

تتضمن بعض التغييرات التي تتطلب فحص الطبيب ما يلي:

أي شامات جديدة سريعة النمو

شامة يتغير شكلها أو حجمها فجأة

الشامات التي تسبب حكة شديدة

أي شامة تنزف من تلقاء نفسها دون إصابة أو تبدو مصابة

قد تكون أيضًا أكثر عرضة لخطر الإصابة بالبقع الجلدية السرطانية إذا كان لديك أكثر من 50 شامة مكتسبة ، وفقًا لـ AAD.