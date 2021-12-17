مالطا أول دولة فى الاتحاد الأوروبى تقنن زراعة واستهلاك الحشيش.. اعرف التفاصيل

فاطمة شوقى

أصبحت مالطا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تقنن زراعة واستهلاك الحشيش للأغراض الترفيهية، حيث تمت الموافقة على مشروع القانون بفضل أصوات حزب العمال الحاكم، من قبل أوين بونيك، عضو البرلمان ووزير المساواة الحالي في الأرخبيل، واحتفل السياسي المالطي على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به قائلاً: "نحن من نصنع التغيير".

وأشارت صحيفة "اس" الإسبانية إلى أنه تمت الموافقة على القانون في القراءة الثالثة بأغلبية 36 صوتًا لصالح حزب العمل بزعامة رئيس الوزراء روبرت أبيلا و 27 صوتًا ضد المعارضة المحافظة، الحزب القومي، ومع ذلك، لدخولها حيز التنفيذ، يجب أن يتم التصديق عليها من قبل جورج فيلا، رئيس الجمهورية، على الرغم من أن التوقيع يعتبر إجراء شكلي فقط.



مالطا

سمحت مالطا بالفعل باستهلاك الماريجوانا للأغراض الطبية منذ عام 2018، لكنها أصبحت الآن المروج لقانون رائد في الاتحاد الأوروبي، حيث أن هذا القانون يشرع استخدامه وزراعته وحيازته، ضمن حدود معينة، ليس فقط للأغراض العلاجية ولكن أيضا لأغراض ترفيهية.

وبالتالي، قد يحصل الأشخاص الذين بلغوا السن القانونية على 7 جرامات كحد أقصى من الحشيش والمشتقات ذات التأثير النفساني (الحشيش، على سبيل المثال). بالإضافة إلى ذلك، سيكونون قادرين على زراعة ما يصل إلى 4 نباتات ويُسمح بتناول ما يصل إلى خمسين جرامًا من أوراق هذا النبات في المنزل. أولئك الذين "يتم القبض عليهم" بكمية من الحشيش تتراوح بين 7 و 28 جرامًا سيتعين عليهم فقط دفع غرامة تتراوح بين 50 و 100 يورو ولن يكون لديهم قضايا جنائية.

ما هي القيود التي ينص عليها القانون؟

ومع ذلك، هناك بعض القيود، حيث يمنع تعاطى الحشيش فى الأماكن العامة، باستثناء الحاصلين على وصفة طبية، فى حالة حدوث ذلك، فإن الغرامة تبلغ 235 يورو ويمكن أن تصل إلى 500 يورو، لذلك، لا يمكن استهلاكها إلا في المنازل الخاصة أو المباني المخصصة لها، والتي ستكون جمعيات خاصة غير ربحية، بالإضافة إلى ذلك، سيكون هؤلاء هم الوحيدون الذين يمكنهم بيعه.

ينظم القانون أيضًا عمل هذه المؤسسات، التي لا يجوز أن تضم أكثر من 500 عضو وسيديرها أشخاص ثبت "سلوكهم الجيد" ، ولا يجوز لهم الإعلان عن أنشطتهم ولا يجوز أن يكونوا على بعد أقل من 250 مترًا من المدرسة أو مركز شباب.