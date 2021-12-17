"لغة القرآن والحفاظ على الهوية".. موضوع خطبة الجمعة اليوم

كتب على عبد الرحمن

يؤدى أئمة المساجد، خطبة الجمعة اليوم، تحت عنوان "لغة القرآن والحفاظ على الهوية"، وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف في وقت سابق، مشددة على الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وجه مديري المديريات الإقليمية، بحضور جميع قيادات الوزارة، حيث تناول اللقاء عددًا من الملفات والقضايا المهمة ومناقشة كل ما يتصل بشئون الدعوة والمساجد بمديرياتهم، وذلك في إطار سعي وزارة الأوقاف للتواصل المستمر مع قيادات الدعوة بالمديريات الإقليمية.

وجدد وزير الأوقاف، تشديده على التعليمات الخاصة بخطبة الجمعة وشئون الدعوة وانتظام العاملين بجميع المساجد ، وضرورة الالتزام بالضوابط والإجراءات الاحترازية في جميع الصلوات، وأن مسئولية مخالفة الضوابط والإجراءات الاحترازية مشتركة بين العاملين بالمساجد والقيادات الإدارية والإشرافية.

وفى سياق متصل تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 23 مسجدًا، منها 3 مساجد ضمن مبادرة حياة كريمة إحلالًا وتجديدًا، و20 مسجدًا آخرين، منها 19 مسجدًا إحلالًا وتجديدًا، ومسجدًا واحدًا صيانة وترميمًا، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1 /7 /2021م حتى تاريخه 403 مسجدًا، منها 348 مسجدًا جديدًا إحلالًا وتجديدًا و55 مسجدًا صيانة وترميمًا.