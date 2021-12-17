لص المقطم يعترف: "بأسرق المحلات بأجنة وأزور بطاقات رقم قومي"

كتب محمود عبد الراضي

اعترف لص بسرقته محل هواتف محمولة في المقطم بالقاهرة بإسلوب "كسر الباب" بإستخدام "أجنة"، فضلًال عن تزويره كارنيهات وبطاقة رقم قومى بإستخدام ماكينة إسكنر ومكواة بلاستيكية لتسهيل نشاطه الإجرامى.

وكشفت أجهزة الامن ملابسات واقعة سرقة محل لبيع الهواتف المحمولة بالقاهرة ..وتحديد وضبط مرتكب الواقعة ..وإعادة المسروقات، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من (مدير محل لبيع الهواتف المحمولة كائن بدائرة القسم) بإكتشافه سرقة (٤٠ هاتف محمول - مبلغ مالى ) من داخل المحل عمله .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال إستقلاله إحدى السيارات "مستـأجرة" والمُستخدمة فى إرتكاب الواقعة المشار إليها ، كما عُثر بداخلها على (40 هاتف محمول "المستولى عليهم" – ماكينة طباعة "إسكنر" – مكواة بلاستيكية – 2 كارنية مزور لجهتين حكوميين – بطاقة رقم قومى "مزورة" – 2 قطعة حديدية "أجنة") ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة فتم حبسه.