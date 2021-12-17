كيف يؤثر رفع دعم الشحن إلى السوق الأفريقى على الصادرات؟

كتب – إسلام سعيد

أكد عماد سلام عضو غرفة صناعة الطباعة والتغليف، أن مستقبل صادرات الطباعة والتغليف ومنتجاته المختلفة واعد جدا في ظل اهتمام كبير من الدولة بدعم المنتجات المصرية المصدرة، مشيراً إلى أن رفع برامج الدعم للشحن الأفريقي من 50 إلي 80% يعتبر قرارا صائبا يساهم في فتح أسواق جديدة.

كانت صادرات مصر إلى الدول الأفريقية سجلت خلال أول 9 أشهر من العام الجاري ارتفاع بنسبة 37.8%، لتصل إلى 3.974 مليار دولار، مقابل 2.883 مليار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأشار في تصريحات خاصة، إلي أن الاستراتيجية الحالية لدعم الصادرات وبرنامج دعم التصدير، بجانب جهود المكاتب التجارية في الخارج، تدعم في طريق تحقيق مستهدفات الدولة بالوصول بمعدلات التصدير إلي 100 مليار دولار خلال السنوات القادمة.

يشار إلى إنه تم رفع المساندة التصديرية لتكلفة الشحن للمصدرين إلى أفريقيا إلى 80% ببرنامج دعم الصادرات الجديد الذي يتم تطبيقه منذ يوليو 2021 مقارنة مع 50% في البرنامج السابق، كما يشمل البرنامج الجديد للصادرات أيضا 2% زيادة في المساندة التصديرية للعلامات التجارية المصرية التي يتم تصديرها. وأوضح سلام، ضرورة أن تعي الشركات المصدرة ملف الحصول على دعم من خلال العمل على إيجاد علامات تجارية خاصة بها لأن ذلك يدعم رفع البراند المصري في الأسواق الدولية.