اليوم السابع
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أكرم القصاص
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كوريا الجنوبية تتخطى الـ 7000 إصابة جديدة بكورونا لليوم الثالث على التوالى

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 09:35 ص
كوريا الجنوبية تتخطى الـ 7000 إصابة جديدة بكورونا لليوم الثالث على التوالى فيروس كورونا
وكالات الأنباء

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أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الجمعة، عن تسجيل7435 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية مما رفع إجمالى حالات الإصابة إلى 551,551 إصابة.

ووفقا لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، ظلت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في كوريا الجنوبية فوق 7 آلاف إصابة لليوم الثالث على التوالي وسط استمرار انتشار كورونا.

وانخفضت حصيلة الإصابات اليومية بمقدار 187 إصابة بالمقارنة مع 7622 إصابة مسجلة في اليوم السابق، غير أنها مثلت زيادة قدرها 414 إصابة بالمقارنة مع 7021 إصابة مسجلة قبل أسبوع.

وانخفض عدد الحالات الخطيرة بكورونا بمقدار 18 حالة عن اليوم السابق إلى 971 حالة، بيد أنه يظل فوق 900 حالة لليوم الرابع على التوالي.

وسجلت البلاد 73 حالة وفاة جديدة بكورونا وهو ثالث أعلى رقم، ليرتفع الإجمالي إلى 4,591 وفاة ووصلت نسبة الوفيات إلى 0.83%.

وأكدت السلطات الصحية 3 حالات إصابة جديدة بسلالة اوميكرون المتحورة من كورونا ليصل إجمالي حالات الإصابة بأوميكرون إلى 151 حالة.

وأعلنت الحكومة الكورية الجنوبية أمس الخميس، أن مجموعة من الإجراءات لمكافحة كورونا ستدخل في حيز تنفيذها ابتداء من يوم السبت حتى يوم 2 يناير لاحتواء الارتفاع المستمر في حالات الإصابة.

 


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