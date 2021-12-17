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أكرم القصاص
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قناة ليبية تكشف حقيقة وجود مخزونات نووية كبيرة فى مدينة سبها

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 07:00 ص
قناة ليبية تكشف حقيقة وجود مخزونات نووية كبيرة فى مدينة سبها علم ليبيا
روسيا اليوم

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أفادت قناة "218" الليبية نقلا عن مصادرها بوجود كميات كبيرة من خام اليورانيوم المركز المعروف بـ"الكعكة الصفراء" مخزنة في موقع غرب مطار مدينة سبها بنحو 6 كيلومترات.

وأوضح المصدر أن الكمية المخزنة تزن قرابة 2600 طن وهي جزء من المواد والتجهيزات التي استوردها النظام السابق في إطار برنامج نووي غير معلن.

وذكرت القناة الليبية أن المادة تثير المخاوف من وصولها لأيدي الجماعات الإرهابية، خاصة في ظل التوترات الأمنية المتلاحقة التي تشهدها مدينة سبها، بالإضافة للمخاوف البيئية المتعلقة بظروف تخزينها، مشيرة إلى أنه تم ضبط وافد إفريقي حاول سرقة 3 براميل منها.

وأوضحت أن ليبيا كانت قد سلمت المواد والآليات المستخدمة في البرنامج النووي في صفقة مع إدارة الرئيس الأمريكي السابق بوش الابن، إلا أنها احتفظت بشكل غير معلن بمادة الكعكة الصفراء، بالإضافة لوقود الصواريخ البالستية المخزنة في مدينة غريان.

وأشارت إلى أن تلك المخزونات تحولت لتركة ثقيلة للحكومات المتعاقبة بسبب ضعف الأجهزة الأمنية وعدم توفر الخبرات الكافية للتعامل مع هذه المواد شديدة السمية والخطورة.


ليبيا

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يورانيوم

نووى

سبها

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