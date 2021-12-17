قبل سحب الاستمارة.. اعرف شروط التقدم لوظيفة معاون نيابة إدارية خريجى 2020

كتب عبد الله محمود

تتلقى هيئة النيابة الإدارية ابتداء من التاسعة صباح غدا السبت وحتى 24 ديسمبر الجارى، طلبات المتقدمين من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون وكلية الشرطة، دفعة 2020 لشغل وظيفة معاون نيابة ادارية.

وانتهت "النيابة الإدارية" من تلقى طلبات المتقدمين من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون وكلية الشرطة، دفعة 2019 لشغل وظيفة معاون نيابة ادارية فى يوم 13 ديسمبر الجارى.

ووضعت النيابة الإدارية، شروطا عامة للالتحاق بوظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق الجامعات المصرية وكلية الشريعة والقانون وكلية الشرطة دفعتى 2019- 2020، وهى:

ألا يقل تقدير المتقدم التراكمي عن (جيد) .

ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 سنة فى 13 ديسمبر 2021 حيث كان آخر يوم للتسجيل الإلكتروني لدفعة 2019 .

ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 سنة فى 24 ديسمبر 2021 وهو آخر يوم للتسجيل الإلكتروني لدفعة 2020 .

أن تتوافر في المتقدم الاهلية والصلاحية لشغل الوظيفة القضائية واجتياز المقابلة والاختبارات التى يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية .

وأوضحت الأمانة أن تسجيل طلبات التعيين من خلال الموقع الإلكتروني www.ap.gov.eg, خلال الفترة من 18 ديسمبر 2021 وحتي 24 ديسمبر لدفعة 2020، ويتم إدخال البيانات المطلوبة للمتقدم بشكل صحيح ودقيق، مع طباعة وثيقة التعارف كاملة من ذات الموقع بعد استيفاء جميع البيانات.

وتابعت الأمانة، سحب الملفات خلال الفترة من 18 ديسمبر 2021 حتى أول يناير 2022 لدفعة 2019، ومن 8 حتي 22 يناير لدفعة 2020، وذلك من مقر النيابة الإدارية بمدينة 6 أكتوبر – ميدان النجدة.

وسيتم إعلان المواعيد المخصصة لكل جامعة الموقع الالكتروني الخاص بالهيئة.

ويشترط لسحب ملف التقديم من مقر النيابة الإدارية ما يلى:

أحضار وثيقة التعارف التي تم طباعتها من علي الموقع الالكتروني "5 نسخ " .

‎ أحضار جيمع المستندات المطلوبة والمبينة علي الموقع الإلكتروني .

وأكدت الهيئة بأنه لن يلتفت للطلبات السابقة على هذا الإعلان أو التى ترد بعد الميعاد المحدد أو الطلبات غير المستوفاة للشروط والمستندات اللازمة.