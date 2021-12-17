في 10 نقاط.. هكذا استفاد الاقتصاد من الشباب منذ تولي الرئيس السيسى

كتبت أسماء أمين

بدأت خطة الدولة في الاهتمام بالشباب منذ إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2016 كعام للشباب، حيث مثل الشباب أقل من 40 عاما حوالي 60 % من التعداد السكاني لمصر، وتبني الدولة سياسة التأهيل قبل التمكين بإطلاق البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة PLP عام 2015 ، والإعلان عن الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب بالقرار الجمهوري رقم 434 لسنة 2017 ، وعلى مستوى الجهاز الإداري فكانت خطة التدريب والتمكين في كافة أجهزة الدولة، من خلال محور التدريب وبناء القدرات باعتباره المحور الأهم في خطة الإصلاح الإداري للدولة وبرنامج عمل الحكومة، هذا إلى جانب دعم المشاركة الحزبية للشباب بإطلاق تنسيقية شباب الأحزاب، واخيرًا الإعلان عن اتحاد شباب الجمهورية الجديدة.

1- تدريب 27 ألف شاب ضمن برنامج القيادة الرئاسية.

2- إطلاق مشروع رواد 2030 لتسهيل تنمية ريادة الأعمال.

3- إنشاء 6 جامعات تكنولوجية جديدة فى كل أنحاء الدولة.

4- إنشاء 11 حاضنة في جميع أنحاء مصر استفاد منها أكثر من 340 شابًا وفتاة 10 افدنه لكل شاب.

5- تقديم القروض الميسرة للشباب بفائدة قيمتها تتجاوز 5%.

6- إنشاء 4 آلاف مصنع للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

7- توفير أكثر من 40 ألف فرصة عمل للشباب لتوفير أكثر من 40 ألف عمل للشباب.

8- استحوذ الشباب على 25 من بين 39 قيادة تم اختيارهم في حركة المحافظين 2019 ، بينهم 23 نائًبا للمحافظ ومحافظين من الفئة العمرية الشابة.

9- بلغت نسبة الشباب في مجلس النواب 2015 نحو 60 نائًبا، وزادت إلى 70 نائًبا عام 2020، دون سن الخامسة والثلاثين، ونحو 146 نائًبا في الفئة ما بين 35 و 45 عاًما.

10- إسكان للشباب، حيث أعلن الرئيس عن عدد وحدات تصل إلى 500 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب في المدن الجديدة بكافة محافظات مصر لمحدودي الدخل، سيتم الانتهاء من تنفيذ 145 ألف وحدة سكنية وتسليهم للشباب بتكلفة 2 مليار جنيه.