فيلم المعجزة: مصر نفذت أكثر من 14 ألف مشروع بمختلف القطاعات

رامى محيى الدين

استعرض فيلم المعجزة بعض شهادات العاملين في العاصمة الإدارية وشعورهم بالفخر في العمل بهذا المشروع الوطنى الكبير، كما استعرض الفيلم المشروعات التي تم تنفيذها، ونفذت مصر 14762 مشروعا فى مختلف القطاعات بتكلفة 2207 مليارات جنيه، وشهد قطاع الطاقة والبترول أكثر من 115 مشروعا .

كما تحدث الفيلم عن اكتشاف حقل ظهر وعرض تقريرا لفرنسا 24 قالت فيه: إن ظهر هو أكبر اكتشاف غاز في مصر على الإطلاق في البحر المتوسط ومن الممكن أن يكون واحد من أكبر اكتشافات الغاز الطبيعى في العالم .

وقال أندريا كوزى نائب رئيس شركة اينى: مصر لا تزال متعطشة للطاقة ومع هذا الكتشاف وبما أننا نستغل كل الغاز للاستعمال الداخلى سنوفر لمصر لعقود من الزمن الطاقة والغاز لكل الشعب سيكون التأثير على البلد كبير.. مصر ستكون لديها اكتفاءً ذاتياً من الطاقة لسنوات قادمة.

وفى تقرير آخر لإحدى المحطات الإفريقية عن حقل ظهر، قال إنه يمكن لحقل ظهر أن يغير قواعد اللعبة بالنسبة للاقتصاد المصرى .

وقالت إيمان هيل مدير عام شركة دانا غاز: مصر بلد ممتاز بالنسبة لنا وكان كذلك منذ عشرات السنين نحن مسرورون للاستثمار في مصر وسنظل نستثمر في مصر، كما تطرق الفيلم إلى أزمة انقطاع التيار الكهربائى قبل 2014 وكيف استطاعت مصر والدولة المصرية من إنشاء العديد من محطات الطاقة ومحطة بنبان للطاقة الشمسية واستطاعت أن تحقق الاكتفاء الذاتي وتحقق فائضا أيضا .