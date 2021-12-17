اليوم السابع
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الجمعة، 17 ديسمبر 2021 02:58 م
أكرم القصاص
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فرنسا تسجل أول إصابة بانفلونزا الطيور H1N5 فى مزرعة بشمال البلاد

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 02:03 م
فرنسا تسجل أول إصابة بانفلونزا الطيور H1N5 فى مزرعة بشمال البلاد انفلونزا الطيور ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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أعلنت فرنسا، اليوم الجمعة، أنها اكتشفت فيروس انفلونزا الطيور H1N5 شديد العدوى فى مزرعة للبط جنوب غرب البلاد.

وقالت وزارة الزراعة الفرنسية، حسبما نقلت "روسيا اليوم"، إن "فرنسا اكتشفت فيروس إنفلونزا الطيور اتش 5 أن 1 شديد العدوى في مزرعة للبط جنوب غرب البلاد".

وهذه هي الحالة الأولى من الموجة الحالية من المرض التي تصيب الجنوب الغربي، حيث أدت موجة سابقة من إنفلونزا الطيور في الشتاء الماضي إلى قتل أسراب البط.

وكانت وزارة الزراعة الفرنسية، قد أعلنت في وقت سابق، أنها رصدت بؤرة لإنفلونزا الطيور في مزرعة دواجن بشمال البلاد، وهي الأولى منذ انتشار الوباء الشتاء الماضي.

 


فرنسا

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فيروس إنفلونزا الطيور

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