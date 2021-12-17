فرحة قرية الدكتور عبدالله على الأول فى قراءة القرآن الكريم عالميا.. لايف

الشرقية - إيمان مهنى

قدم تلفزيون "اليوم السابع"، بثا مباشرا بعنوان "فرحة قرية الدكتور عبدالله على الأول في قراءة القرآن الكريم عالميا "، ذلك من قرية الأسدية التابعة لمركز ابوحماد بمحافظة الشرقية ، نقل فية فرحة واحتفال أهالي القرية بفوز إبنهم الدكتور عبدالله علي منصور الحاصل علي المركز الاول في مسابقة العالمية للقرآن الكريم .

وأكد عبدالله علي الاول علي مركز الاول عالميا ، 24 سنة طالب بكلية طب الاسنان جامعة الازهر ، ان فرحتة لا توصف ، ان هذا التفوق ماهو الا بتوفيق الله و فضله علية .

واوضح لـ " اليوم السابع " ، انه بدأ حفظ القران الكريم هو اشقاءه الخمسة علي يد مشايخ القرية ، وأنهم من حفظة القران الكريم ، و ختمة في سن صغير .

اشار انه سبق ان شارك في المسابقة ، الا انه لم يحالفه الحظ ،ولكن ظل الحلم و الثقة في توفيق الله هما الدفع للمثابرة و المشاركة مرة اخري ، ان هذة المرة كانت استعدادتها خاصة بتكثيف المراجعة و الحفظ التدبر في فهم مقاصد ومعاني القران الكريم .

و اضاف والد علي منصور ، معلم بالتربية و التعليم ، انه حرص علي زرع حب القران الكريم و العلوم الشرعية في ابناءه ، معربا عن فرحته الشديدة بنجلة، قائلا سجدت لله شكرا فور سماعي فوزة بالمركز الاول .





