"فاضحة" أسرار فيس بوك توثق تسريباتها في كتاب.. وتؤكد: يعمل فى الظلام

كتبت: نهال أبو السعود

كشفت وكالة اسوشيتد برس أن فرانسيس هاوجين المبلغة عن المخالفات داخل شركة فيس بوك تعاقدت مع أحد أكبر دور النشر في الولايات المتحدة لإصدار كتاب سيتضمن فحصا نقديا للمنصة بعد إعلانها عن معلومات وصفها عدد من النقاد بأنها "دامغة" حول عملاق التواصل الاجتماعي.

وبحسب الوكالة لم يتم الإعلان عن اسم او موعد طرح الكتاب في الأسواق، وقالت هاوجين في بيان: "خلال فترة وجودي في فيس بوك ، أدركت حقيقة مدمرة لا أحد تقريبًا خارج فيس بوك يعرف ما يحدث داخله ..إنهم يعملون في الظلام".

وأضافت: "إنهم يربحون من خلال إبقاء أنظمتهم مغلقة دون رقابة أو شفافية ، من خلال إخفاء عملياتهم في السرية والعلاقات العامة. تقدمت لأنني أعتقد أن كل إنسان يستحق كرامة الحقيقة - والحقيقة هي أن فيس بوك يشتري أرباحه الفلكية من خلال التضحية بسلامتنا. لكن لا يجب أن يكون الأمر على هذا النحو - فهذه المشاكل قابلة للحل. يمكن أن يكون لدينا وسائل التواصل الاجتماعي التي نحبها والتي تبرز أيضًا أفضل ما في الإنسانية. آمل أن يرشدنا هذا الكتاب إلى الطريق ".

يذكر ان هاوجين قدمت الوثائق الداخلية وراء تقرير سبتمبر من صحيفة وول ستريت جورنال الذي اتهم فيس بوك بالتقليل من الآثار السلبية لانستجرام، والسماح للنشطاء المناهضين للقاحات بنشر معلومات خاطئة وفشل في تقديم استجابة مناسبة عندما تم بث مخاوف بشأن المتاجرين بالبشر على المنصة.

كشفت عن هويتها في أوائل أكتوبر خلال مقابلة بثت على برنامج "60 دقيقة" ، حيث قدمت عددًا من الادعاءات بشأن صاحب عملها السابق، وقالت إن عملاق التكنولوجيا انخرط في "خيانة للديمقراطية" عندما قلص جهود مكافحة المعلومات المضللة في أعقاب الانتخابات الرئاسية لعام 2020. وجادلت بأن الشركة أعطت الأولوية للنمو على السلامة.

واعترض موقع فيس بوك على تقرير وول ستريت جورنال ، قائلاً إنه "يحتوي على معلومات خاطئة متعمدة لما نحاول القيام به ، ويمنح دوافع كاذبة بشكل فاضح لقيادة فيس بوك وموظفيها".

وظّف فيس بوك هاوجين في عام 2019 للعمل كمدير منتج رئيسي في وحدة النزاهة المدنية، واكتسبت 15 عامًا من الخبرة قبل الانتقال إلى فيس بوك ، حيث عملت سابقًا في شركات تقنية أخرى مثل جوجل ومايكروسوفت.