غيوم وأمطار وانخفاض درجة الحرارة على مطروح والساحل الشمالى.. لايف

مطروح - حسن مشالي

قدم "تليفزيون اليوم السابع" بثاً مباشراً، لحالة الطقس البارد وسقوط الأمطار الخفيفة بشكل متقطع، على مناطق متفرقة بمحافظة مطروح والساحل الشمالي، بشكل متقطع، مع انتشار للغيوم والسُحُب الخفيفة والمتوسطة، مع سطوع الشمس من حين لآخر.

وتسبب سقوط الأمطار الخفيفة، على مدينة مرسى مطروح، أمس الخميس، في إلغاء الاحتفالات الشعبية، بالعيد القومي لمحافظة مطروح، والتي كان مقررا أن تتضمن عروض للفروسية وسباقات الخيل، وأمسية للشعر البدوي، والتي كان مقرراً إقامتها بمنطقة وادي ماجد، غربي مرسى مطروح، بحضور المحافظ والمسئولين التنفيذيين والشعبيين وأهالي مطروح، لإحياء الذكرى 106 لمعركة وادى ماجد، ونضال أهالى مطروح عام 1915 ضد الاحتلال الإنجليزي. وشهدت العديد من مناطق المحافظة، اليوم الجمعة، هطولا للأمطار الخفيفة، من بينها مدينة الحمام ومرسى مطروح والنجيلة، وغيرها من المناطق، في حين لم تسقط الأمطار على مناطق أخرى. على جانب آخر لم تتلق غرف عمليات المحافظة أية بلاغات حول حدوث أعطال أو أضرار بسبب تساقط الأمطار.

يذكر أن أهالى مطروح، خاصة سكان المناطق الصحراوية، ينتظرون سقوط الأمطار الغزيرة، لملئ الآبار وخزانات تجميع مياه الأمطار، التي يعتمدون عليها طوال العام في الشرب والزراعة وتربية الحيوانات، كما يسبقون موسم سقوط الأمطار بحرث الأراضي ونثر تقاوي الشعير والقمح.

ويؤدي الأهالي صلاة الإستسقاء، من أجل سقوط الأمطار، من أجل التمكن من زراعة المحاصيل مثل القمح والشعير إلى جانب ري أشجار التين والزيتون وغيرها من الزراعات الصحراوية.

وكانت محافظة مطروح، قد أعلنت عن رفع حالة الاستعداد في جميع القطاعات، استعداداً لموسم سقوط الأمطار الشتوية، ومراجعة وتطهير مخرات السيول وشنايش وبالوعات شبكة صرف مياه الأمطار بشوارع مدينة مرسى مطروح، وتشكيل غرف عمليات بمجالس المدن والقطاعات المعنية وربطها بغرفة عمليات المحافظة وإدارة الأزمات، لسرعة التصرف ومواجهة آثار الأمطار وإزالة تجمعات المياه من المناطق المختلفة أولا بأول، بالتعاون بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومجالس المدن.