اليوم السابع
Ads
الجمعة، 17 ديسمبر 2021 08:19 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

غدا.. فصل التيار الكهربي عن عدة مناطق متفرقة بالبحر الأحمر

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 08:04 م
غدا.. فصل التيار الكهربي عن عدة مناطق متفرقة بالبحر الأحمر قطع الكهرباء - ارشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق متفرقة بمدينة الغردقة غدا السبت لصيانة المحولات الدورية المتبعة من قبل ادارة الصيانة بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر.

 
واكد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، أن المناطق التي سيتم فصل التيار منها غدا السبت هي  مدرسة المتفوقين، والمدرسة الفرنسية الجديدة، وتقسيم النور بالغردقة، وذلك من الساعة 9 صباحا حتي 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية  للمحولات الكهربائية .
 
وأكد مصدر بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر، أنه عادة ما يتم فصل التيار الكهربائى لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء ونقل الأحمال، والتى تجرى بشكل دورى كإجراء احترازى لعدم فصل التيار الكهربائى بطريقة مفاجئة، أو عمل مناورة طوارئ، حيث تقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات وإخطار مركز العمليات بشكل دورى، لإصدار بيانات بالمناطق التى سيجرى فصل التيار عنها.

البحر الاحمر

اخبار مصر

اخبار المحافظات

فصل التيار الكهربي

الغردقة

صيانة المحولات الدورية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة