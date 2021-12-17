غدا.. التقديم لمسابقة معاون نيابة إدارية لدفعتي 2019- 2020

كتب أحمد حسنى

أعلنت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، عن مسابقة للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية، من خريجي كليات الحقوق الجامعات المصرية وكلية الشريعة والقانون وكلية الشرطة دفعتى 2019- 2020، ومن المفترض أن يبدأ سحب ملفات التقديم غدا السبت 18 ديسمبر، ووضعت الأمانة العامة شروطا للمتقدمين للتعيين في الوظيفة، إضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها قانونًا.

ونشر اليوم السابع شروط التقديم علي وظيفة معاون نيابة إدارية وخطوات التقديم خطوة بخطوة للتسهيل علي المتقدمين :-

1- ألا يقل تقدير المتقدم التراكمي عن (جيد).

2- ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 سنة في13 ديسمبر 2021 وهو آخر يوم للتسجيل الالكتروني لدفعة 2019 .

3- ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 سنة في24 ديسمبر 2021 وهو آخر يوم للتسجيل الالكتروني لدفعة 2020.

4- أن تتوافر في المتقدم الاهلية والصلاحية لشغل الوظيفة القضائية واجتياز المقابلة والاختبارات التى يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

5- أن تثبت لياقته الطبية وفقًا للتحاليل والفحوص التي ستجرى بعد اجتياز الاختبارات المطلوبة.

واوضحت الأمانة أن تسجيل طلبات التعيين من خلال الموقع الالكتروني www.ap.gov.eg, خلال الفترة من 7 ديسمبر 2021، الي 13 ديسمبر لدفعة 2019, وفي الفترة من 18 ديسمبر 2021 وحتي 24 ديسمبر لدفعة 2020, ويتم إدخال البيانات المطلوبة للمتقدم بشكل صحيح ودقيق، وأن يتم طباعة وثيقة التعارف كاملة من خلال ذات الموقع بعد استيفاء جميع البيانات.

وتابعت الأمانة، سحب الملفات خلال الفترة من 18 ديسمبر 2021 حتى 2022/1/1 لدفعة 2019 , وفي الفترة من 8 يناير 2022 وحتي 22 يناير لدفعة 2020، وذلك بمقر النيابة الإدارية الكائن بمدينة 6 أكتوبر – ميدان النجدة.

وسيتم إعلان المواعيد المخصصة لكل جامعة الموقع الالكتروني الخاص بالهيئة.

ويشترط لسحب ملف التقديم:

1- أحضار وثيقة التعارف التي تم طباعتها من علي الموقع الالكتروني "5 نسخ" .

2- أحضار جيمع المستندات المطلوبة والمبينة علي الموقع الإلكتروني.

ولن يلتفت إلى الطلبات السابقة على هذا الإعلان التى ترد بعد الميعاد المحدد أو الطلبات غير المستوفاة للشروط والمستندات اللازمة.