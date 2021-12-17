طقس المنيا الآن.. شمس ساطعة واختفاء الغيوم فى جميع الأنحاء.. فيديو لايف

المنيا -حسن عبد الغفار

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا لحالة الطقس بمحافظة المنيا ، والتى تشهد طقسا مشمسا منذ الصباح واختفاء الغيوم تماما من مختلف أنحاء المحافظة ، الى جانب انخفاض فى نشاط الرياح على الطرق السريعة.



وتشهد المحافظة سماء صافية وطقس مائل للبرودة واختفاء الغيوم وسطوع اشعة الشمس بمختلف أنحاء المنيا، مع انخفاض سرعة الرياح ، ووسط تحذيرات مرورية من السرعات الجنونية.



وكانت المنيا قد شهدت خلال الأيام الماضية طقسا شديد البرودة رغم ظهور الشمس لفترات طويلة ، مع نشاط كبير للرياح فى الطرق السريعة.



وشهدت المحافظة بمختلف الانحاء ليلة أمس طقسا شديد البرودة خاصة فى ساعات الليل منا فع الكثير من الناس إلى ارتداء الملابس الثقيلة ، والتزام المنازل .



ومن ناحيته شدد اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة الاستعداد الكامل لفصل الشتاء سواء من خلال أعمال للتطهير ومتابعة المعدات ،وتطهير مخرات السيول والمرور عليها بشكل يومى للتأكد من نظافتها والتعامل الفورى مع المتعدين عليها .

وطالبت إدارة المرور بالمحافظة السائقين بتخفيف السرعات خاصة على الطرق السريعه الصحراوى والزراعى.

كما قامت مديرية الرى بالمحافظة بعمل تطهير للعديد من الترع ونزع الحشائش منها ، كذلك جولات مرورية على مخرات السيول للتأكد من جاهزيتها وعدم التعدى عليها وتطبيق القرارات الصادرة بشأن المخالفين والمتعدين على تلك المخرات ، فيما تتابع الوحدات المحلية مع غرف العمليات المنتشرة فى الوحدات القروية وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.