طقس الخليج.. أمطار رعدية بالسعودية وجو غائم بالإمارات

وكالات

السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم أن الفرصة ما تزال متهيئة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية منها وكذلك على أجزاء من مناطق حائل، القصيم وشرق الحدود الشمالية وشمال المنطقة الشرقية، وتنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على وسط المملكة، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاء من سواحل المنطقة الشرقية، مكة المكرمة، المدينة المنورة والباحة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 20-40 كم/ساعة وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 25-50كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزئيين الشمالي والأوسط ومن متر ونصف إلى مترين ونصف يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزء الجنوبي , وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 20-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف, وحالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج.

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس المتوقع اليوم في مملكة البحرين معتدلاً مع كميات متفاوتة من السحب الرياح جنوبية شرقية بوجه عام من 5 إلى 10 عقد وتصل من 13إلى 18عقدة أحياناً.

ارتفاع الموج من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 2 الى 4 في عرض البحر.

درجة الحرارة العظمى 27 درجة مئوية والصغرى 19 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية العظمى 85% والصغرى 20%.

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة خاصة شرقاً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

وأوضح المركز -في بيانه اليوميان حركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية /15 – 25 تصل إلى 35 كم/س .. ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط أحياناً، و سيحدث المد الأول عند الساعة 11:41 والمد الثاني عند الساعة 01:26 و الجزر الأول عند الساعة 18:52 والجزر الثاني عند الساعة 05:37..و في بحر عمان يكون الموج خفيفا و يحدث المد الأول عند الساعة 21:49 والمد الثاني عند الساعة 08:09 و الجزر الأول عند الساعة 14:45 والجزر الثاني عند الساعة 03:21.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 26 17 75 30 دبي 27 19 75 30 الشارقة 27 15 80 30 عجمان 27 18 80 30 أم القيوين 27 16 85 30 رأس الخيمة 27 16 70 30 الفجيرة 25 18 70 45 العين 26 16 70 30 ليوا 27 16 75 25 الرويس 27 16 75 30 السلع 28 17 80 35 دلما 26 21 80 40 طنب الكبرى 27 20 85 40 طنب الصغرى 27 20 85 40 أبو موسى 27 20 85 40 -مل-

الكويت