اليوم السابع
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طقس البحر الأحمر.. غيوم وغياب الشمس وسرعة فى حركة الرياح.. لايف

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 11:23 ص
طقس البحر الأحمر.. غيوم وغياب الشمس وسرعة فى حركة الرياح.. لايف طقس البحر الأحمر اليوم
البحر الأحمر - عماد عرفة

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قدم تليفزيون "اليوم السابع" بثًا مباشرًا لرصد حالة الطقس بمحافظة البحر الأحمر، حيث شهدت حالة من البرودة الملحوظة علي أغلب الأنحاء، مع اضطراب نسبي في حالة البحر ونشاط ملحوظ ومتوسط في حركة الرياح الباردة.

كما انتشرت الغيوم بسماء الغردقة والتي تسببت في حجب أشعة الشمس، والتي تظهر منذ الساعات الأولي من الصباح حتي ظهر اليوم، كذلك هناك نشاط للرياح الباردة علي أغلب الأنحاء. 
 
كانت هطلت فى الساعات الأولى من صباح اليوم، أمطارا غزيرة على منطقة أبو رماد التابعة للحاسب وشلاتين جنوب محافظة البحر الأحمر، مما تتسببت فى غرق 7 منازل خشبية، كانت فى منطقة تجمع مياه.
 
وأكدت مصادر من منطقة أبو رماد، أن مجلس مدينة حلايب بالتنسيق مع الأجهزة المختصة قام بنقل 30 فردا من الذين أغرقت المياه منازلهم الخشبية إلى إحدى المدارس بالمنطقة، مع توفير مأكل ومشرب لهم لحين إعادة بناء منازلهم مرة أخرى.
 
وأضافت المصادر، أن مياه الأمطار التى هطلت فى منطقة أبو رماد الواقعة جنوب مدينة الشلاتين، والتى تتبع إداريا مدينة حلايب، تجمعت فى تلك المنطقة لكونها منطقة منخفضة، حيث هطلت الأمطار بطريقة مفاجأة.
 
 

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طقس البحر الاحمر

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