طرح تنفيذ 192 وحدة سكنية كاملة التشطيب بمدينة الفشن الجديدة

كتب أحمد حسن

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، طرح تنفيذ وحدات سكنية جديدة بمدينة الفشن الجديدة ضمن استكمال مشروع الإسكان المتميز بالمدينة، موضحة أن عملية الطرح تشمل تنفيذ عدد من الوحدات السكنية كاملة التشطيب بمساحة حوالي 114 متر مربع للوحدة بالعمارات أرقام من ( 8 : 14) نمـوذج ب بالمرحلة الأولى بمدينة الفشن الجديدة.

وقال المهندس أشرف فتحي محمود، رئيس جهاز تنمية مدينتي ملوي والفشن الجديدتين، إنه تم طرح تنفيذ 192 وحدة سكنية أخرى كاملة التشطيب بمساحات تتراوح من ( 131 : 147 متر مربع ) للوحدة بالعمارات أرقام من ( 7 : 18) نموذج أ ضمن المشروع بالمرحلة الأولى بمدينة الفشن الجديدة، بجانب طرح تنفيذ ملعب خماسي بمركز خدمات الحي الأول، موضحاً أنه تم طرح تنفيذ الوحدات السكنية الجديدة والملعب الخماسي في مناقصات عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

وأكد رئيس جهاز تنمية مدينتي ملوي والفشن الجديدتين، أن طرح تنفيذ العمارات السكنية يأتي استكمالاً لخُطة تنمية مدينة الفشن الجديدة، وجارٍ الإعداد لطرح مشروعات خدمية لتحقيق التكامل مع المشروعات السكنية الجاري تنفيذها، لافتاً إلى أن ذلك يأتي في إطار خُطة الدولة لتحقيق التنمية المستهدفة بالصعيد.