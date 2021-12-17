ضبط 82 كيلو أسماك ودواجن مجهولة المصدر وربع طن دقيق بلدى بمخبز سياحى بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة، حملات تموينية مكثفة على الأسواق والمخابز ومحلات تجهيز الدواجن والجزارة، وذلك بناءاً على توجيهات الدكتور علي مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بمواصلة الحملات على الأسواق والمحلات لخدمة المواطنين.

وفى هذا الصدد يقول الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، أنه تم تنظيم حملة لمراقبة الأسواق والأسعار ومحلات تجهيز الدواجن والرياشات ومحال الجزارة وأماكن تجهيز المأكولات، وذلك بالإشتراك مع رجال مديرية الطب البيطرى، حيث أسفرت تلك الحملات عن ضبط 63 كيلو دواجن و19 كيلو أسماك مجمدة مجهولة المصدر وبدون بيانات وغير صالحة بفحص الأطباء البيطرين، كما تم ضبط 30 كيلو مخلل بدون بيانات، وربع طن دقيق بلدي بأحد المخابز السياحية غير المرخصة، وتم التحفظ على المضبوطات لحين تصرف النيابة العامة.

وأكد وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه قامت المديرية أيضاً بحملة تموينية بناحية منشأة العمارى فى بندر الأقصر، تم خلالها ضبط عدد 39 جركن زيت محرك سيارات سعة 4 لتر، وعدد 17 جركن زيت محرك سيارات سعة 5 لتر، موضحاً أن جميع ما سبق ذكره من سلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للإستخدام ويسبب ضرراً إقتصادياً على المستهلكين، وتم التحفظ على المضبوطات وجارى تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة المختصة.

وفى نفس السياق قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، خلال الفترة من أول ديسمبر وحتى يوم 11 ديسمبر الجارى، بتشديد الرقابة على مختلف الأنشطة التموينية وغيرها من الأنشطة التجارية، وأسفرت الجولات والحملات التموينية خلال الفترة من 1 حتى 11 ديسمبر 2021، عن صرف سلع تموينية بموجب البطاقات التموينية من المنافذ التموينية بمبلغ 30.62 مليون جنيه بنسبة 71.2 % من إجمالي الدعم السلعي المقرر لمواطني المحافظة المستفيدين من مظلة الدعم السلعي، وصرف سلع حرة من المنافذ التموينية بمبلغ 911 ألف جنيه فارق نقاط الخبز لعدد 40470 بطاقة تموينية قام أصحابها بتوفير جزء من حصة الخبز المقررة لهم عن شهر نوفمبر الماضي، وصرف كمية قدرها 30.7 مليون رغيف خبز بلدي مدعم بموجب البطاقات التموينية من المخابز البلدية بمعدل 2.8 مليون رغيف/ يوم، وتم صرف كمية قدرها 1900طن دقيق بلدي مدعم بموجب البطاقات التموينية من مستودعات الدقيق التموينية المدعمة.



حملات محلات الدواجن بالأقصر



ضبط 82 كيلو أسماك ودواجن مجهولة المصدر بالأقصر



لحوم منتهية الصلاحية بالمحلات



وكيل التموين يضبط ربع طن دقيق بلدى بمخبز سياحى بالأقصر