ضبط 5400 لتر بنزين وسولار قبل بيعهم فى السوق السوداء بالغربية

الغربية مصطفى عادل

تمكنت حملة مكبرة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين، من ضبط 5400 لتر بنزين وسولار مدعم قبل بيعهم بالسوق السوداء بمركز طنطا.

كان وكيل وزارة التموين، قد وجه بتكثيف الحملات التفتيشية على محطات بيع الوقود لأحكام الرقابة التموينية عليها لمنع بيعها بالسوق السوداء.

وتشكلت حملة من مفتشي الرقابة التجارية بالغربية تحت إشراف عيد عبدالله وكيل المديرية وعادل الكفافى مدير عام الإدارة العامة للتجارة الداخلية بالغربية وبعضوية كلا من محمد فوزي و احمد فاروق المفتشين بالإدارة.

وتم ضبط صاحب طلمبة رصيف يزاول النشاط بدون ترخيص لمنتج بنزين 80 وتم التحفظ على كمية 5000 لتر بنزين 80 تجميع مواد بترولية بغرض بيعها في السوق السوداء.

كما تمضبط احد الأفراد يقوم بتجميع السولار بغرض بيعه في السوق السوداء وتم التحفظ على كمية 400 لتر سولار، وتم التحفظ على المضبوطات والعرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.