ضبط 40 ألف لمبة بدون فواتير أو إفراج جمركى بالغربية

الغربية مصطفى عادل

تمكنت حملة مكبرة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين، من ضبط 40 ألف لمبة لماركات عالمية بدون فواتير أو إفراج جمركي مهربة داخل مخزن بدون ترخيص بطنطا.

كانت معلومات قد وردت لوكيل وزارة التموين بوجود مخزن بدون ترخيص بداخله كميات كبيرة من اللمبات المهربة من الجمارك.

وتم تشكيل حملة مكبرة برئاسة محمدشعبان مديرعام إدارة تموين مركز طنطا ضمت محمد مدير الرقابة وأحمد ورد المفتش بالإدارة وأسفرت الحملة عن ضبط 10000لمبه ثلجي أبيض و10000لمبه لماركات عالميه بدون فواتير أو افراج جمركي مهربه في مخزن بدون ترخيص، و 10000 لمبة ثلجي و10000لمبة 60 سم عالمية مهربة، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة.