ضبط 270 عبوة من لعبة الأطفال "السلايم" المجهول في بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، من ضبط 270 عبوة من السلايم، إحدى ألعاب الأطفال المنتشرة بشكل كبير في الأسواق، مجهولة المصدر، وذلك بنطاق حي المناخ بالمحافظة.



وجه ناصر ثابت وكيل وزارة التموين ببورسعيد بتشديد الدور الرقابى على المحال التجارية الغذائية والغير غذائية، وذلك تحت إشراف محمد عوض وكيل مديرية التموين بالمحافظة الذى وجه محمد إبراهيم مدير إدارة التجارة الداخلية بتشكيل حملة بقيادة صابر الليلى رئيساً للحملة وداليا العطوى وهانى شاكر كبار مفتشى الرقابة التجارية وبالتنسيق مع شرطة مباحث التموين.



أسفرت الحملة عن ضبط أحد المحال التجارية الخاص بلعب الأطفال بدائرة حى المناخ بحوزته 270 عبوة سلايم زنة 300 جرام التى تشكل خطراً على صحة الأطفال الصغار لما تحتويه من مواد ضاره تؤثر على الجلد، وتكون حبوب نتيجة الحساسية، وتشققات بالجلد، كما أن استنشاق هذه المواد يتسبب فى تهيج فى الجهاز التنفسى، بالإضافة إلى أن رائحة "السلايم" نفاذة نتيجة تركيبته، وتؤدى إلى حدوث آلام بالعينين.



كما أنه مخالفاً للقانون 113 لسنة 1994 الخاص بحظر تداول السلع مجهولة المصدر أو المحظور استيرادها أو غير المطابقة للمواصفات.

.

تم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .









