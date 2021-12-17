ضبط مدرس يزور بطاقات لقاح كورونا بدسوق كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

تمكنت مباحث قسم شرطة بندر دسوق في كفر الشيخ، من إلقاء القبض على مدرس، لتقليده مطبوعات خاصة ببطاقات تلقي تطعيم لقاح فيروس كورونا وبيعها للمواطنين لإيهام مسئولي المصالح الحكومية بتلقيهم التطعيم ليمنح لهم الدخول في تلك المصالح.



تلقى اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العقيد حازم الشيخ، مأمور قسم شرطة بندر دسوق، يفيد بضبط وحدة مباحث القسم المدعو "هـ.ا.م"، 43 سنة، مدرس، ويقيم بمدينة دسوق، لاتهامه بتقليد بطاقات تطعيم فيروس كورونا على عكس الحقيقة.



وردت معلومات إلى الرائد عمرو عوض، رئيس مباحث قسم شرطة دسوق، بطباعة المدرس المذكور بطاقات التطعيم الخاصة بفيروس كورونا، بغرض تقليدها، وبيعها للمواطنين بمبالغ مالية، لإيهام مسئولي المصالح الحكومية بتلقي الحاصل على البطاقة المقلدة تطعيم فيروس كورونا.



وبالعرض على اللواء خالد المحمدي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، أمر بتشكيل فريق بحث جنائي ترأسه العميد ياسر عبدالرحيم، رئيس مباحث المديرية، ضم العميد أحمد سكران، رئيس فرع البحث الجنائى بغرب كفر الشيخ، والرائد ماجد بشر، وكيل الفرع، والرائد عمرو عوض، رئيس مباحث قسم شرطة دسوق، ومعاونيه للوقوف على حقيقة تلك المعلومات، واتخاذ ما يلزم نحو الأمر.



أسفرت تحريات فريق البحث الجنائي، عن صحة ما ورد من معلومات، من خلال استخدام المدرس المذكور معدات خاصة بذلك، ويجري توزيعها على أصحاب المكتبات "حسن النية" تمهيدًا لبيعها للمواطنين مقابل مبالغ متفاوتة، من أجل تدوين الأسماء عليها لإقناع مسئولي المصالح الحكومية بتلقي صاحب البطاقة المقلدة تطعيم فيروس كورونا.



توجهت قوة من القسم ترأسها رئيس مباحث قسم شرطة بندر دسوق، ضمت معاوني مباحث القسم والنقباء أحمد زايد، وأحمد يسري، وأشرف عبدالحكم، وأحمد سيف، إلى ناحية العنوان المذكور، وبدخول الموقغ عُثر بحوزته على معدات خاصة بطباعة بطاقات تلقي تطعيم فيروس كورونا، عبارة عن جهاز كمبيوتر، وماكينة طباعة، وجهاز اسكنر، وكمية من البطاقات المقلدة.



ألقي القبض على المدرس، واقتيد إلى قسم شرطة بندر دسوق، فيما جرى التحفظ على المضبوطات الخاصة بعملية الطباعة، والبطاقات المقلدة، وتحرر المحضر رقم 14746 لسنة 2021 جنح قسم شرطة بندر دسوق، وجاري العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيقات.