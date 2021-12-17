ضبط كمية ضخمة من المخدرات فى معمل سرى شرقى موسكو

وكالات الأنباء

أعلن وزير الداخلية الروسى، فلاديمير كولوكولتسيف، اليوم الجمعة، العثور على معمل سرى كبير لإنتاج مادة الميفيدرون "عقار منبه محظور" فى محافظة فلاديمير، التى تقع شرقى العاصمة موسكو بحوالى 200 كيلومتر.

وقال كولوكولتسيف، في اجتماع الهيئة الحكومية لمكافحة المخدرات، حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك"، "في محافظة فلاديمير، أحبطت الشرطة أنشطة مجموعة كانت تعمل في إنتاج وبيع المخدرات المصنعة. تم ضبط أكثر من 700 كيلوجرام من المخدرات، ونحو 3 أطنان من المؤثرات العقلية الممنوعة".

وأشار الوزير إلى أن أفراد الشرطة عثروا على معمل سري في منزل بمنطقة أليكساندروفسكي، ووفقا للتقديرات الأولية، قد يكون الإنتاج في هذا المعمل وصل إلى 100 كيلوجرام من المواد المحظورة شهريا.

ونوه وزير الداخلية إلى ضبط أجهزة ومعدات معملية، و2.7 طن من المؤثرات العقلية المدرجة في قائمة المخدرات، و63 كيلوجراما من الميفيدرون، وأكثر من 700 كيلوجرام من المخدرات.

وقامت عناصر الداخلية الروسية بتوقيف شخصين مسؤولين عن تصنيع هذه المواد الممنوعة، في المعمل المذكور.