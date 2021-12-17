صحيفة إماراتية: العلاقات مع البحرين تنطلق نحو آفاق أرحب

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سلطت صحيفة (الاتحاد) الإماراتية الصادرة اليوم الجمعة، الضوء على اليوم الوطني الخمسين لمملكة البحرين، التي تمكنت خلال مسيرتها التنموية من تحقيق نهضة كبرى طالت مختلف القطاعات وأهمها الاقتصاد، وتبنت الإصلاح والتطوير والتحديث وبناء الإنسان.



فتحت عنوان "البحرين تنمية وازدهار".. قالت الصحيفة "إن مملكة البحرين في يومها الوطني الخمسين، تمكنت خلال مسيرتها المباركة من تحقيق نهضة كبرى طالت مختلف القطاعات وأهمها الاقتصاد، وتبنت الإصلاح والتطوير والتحديث وبناء الإنسان، ولعبت دورا مهما في دعم العمل العربي والخليجي، وتميزت بانتهاج سياسات معتدلة ومتوازنة تجاه مختلف القضايا الدولية، ودعم القضايا الإنسانية ومكافحة الإرهاب والتطرف انطلاقا من ثبات مبادئها وقيمها وإيمانها بالسلام".



وأشارت الصحيفة إلى أن ما يميز العلاقة بين دولة الإمارات ومملكة البحرين أخوة راسخة ممتدة لجذور تاريخية، وشراكة استراتيجية، وموروث ثقافي، وامتداد اجتماعي وتقاليد مشتركة، وتوحد رؤيتهما تجاه أهمية تحقيق الاستقرار وتعزيز عوامل الأمن ومواجهة التحديات.

وأضافت أن العلاقات بين الإمارات، ومملكة البحرين، تنطلق نحو آفاق أرحب لتحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين، والاستمرار في توظيف ثقلهما السياسي، إقليميا ودوليا، في تعزيز فرص الاستقرار عبر الحوار ودعم القضايا الإنسانية، وترسيخ قيم المحبة والسلام، من أجل مستقبل مزدهر للبشرية كافة.