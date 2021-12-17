صحيفة: إعصار راى دمر جزيرة سيارجاو السياحية.. 20 إعصارا فى الفلبين سنويا

فاطمة شوقى

قالت صحيفة "اولا نيوز" الإسبانية إن إعصار راى دمر وسط الفلبين، ويعتبر أقوى إعصار ضرب البلاد هذا العام، كما أنه دمر جزيرة سيارجاو السياحية التى غمرتها المياه بأكملها.

يُظهر مقطع فيديو جوي نشره خفر السواحل الفلبيني الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 94000 شخص ، وقد غمرت المياه بالكامل وصورًا للمباني المدمرة من الداخل ، بالإضافة إلى الأشجار المتساقطة وأعمدة الكهرباء.

وقال حاكم الجزيرة فرانسيسكو ماتوجاس ، إن "الجزيرة بأكملها دمرت" ، بحسب بيان جمعته وسائل الإعلام المحلية.

أعلن الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي اليوم أنه سيزور المناطق المتضررة خلال عطلة نهاية الأسبوع

جعلت الأضرار التي سببها الإعصار ، مع هبوب رياح تصل سرعتها إلى 205 كيلومترات في الساعة ، من الصعب على فرق الطوارئ إحصاء الضحايا.

ويضرب 20 إعصارًا الفلبين كل عام ، وكان الأكثر تدميراً هو الإعصار سوبر هايان - وهو الأكبر الذي وصل إلى اليابسة - والذي ضرب جزيرتي سمر وليتي في نوفمبر 2013 ، مما أسفر عن مقتل حوالي 7000 شخص وترك 200000 أسرة بدون منزل.

وتعد الفلبين واحدة من أكثر البلدان عرضة لأزمة المناخ بسبب الكوارث الطبيعية ، بالإضافة إلى أنها تقع على ما يسمى "حلقة النار في المحيط الهادئ" ، وهي منطقة تتراكم فيها حوالي 90 ٪ من النشاط الزلزالي والبركاني في الكوكب.