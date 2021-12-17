سيدة تبكى للرئيس السيسي: متسبناش خايفة اتنقل لمكان بعيد.. وتدعو ربنا ينصرك

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد ظهر اليوم عددًا من مشروعات تطوير القاهرة الكبرى، وما تتضمنه من طرق ومحاور وكباري، وكذا مشروع تطوير القاهرة التاريخية ومتابعة تنفيذ مخطط إعادتها إلى رونقها الحضارى لما تحتويه من إرث تاريخى عريق، ومن ثم تحويلها إلى مقصد سياحى متطور يتسم بطابع حضارى معمارى حديث ومتكامل الخدمات.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن جولة الرئيس شملت تطوير منطقتى مصر القديمة وسور مجرى العيون الذى يمتد من منطقة فم الخليج إلى قلعة صلاح الدين لمدها بالماء، وتوقف الرئيس لتبادل التحية مع المواطنين والعاملين فى ورش الفخار بمصر القديمة حيث استمع إلي طلباتهم واحتياجاتهم.

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وتحدثت سيدة من سور مجري العيون بمنطقة مصر القديمة، مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال جولته، وهى تبكى قائلة: "انت الأخ والابن، خايفة أروح بعيد وربنا يكرمك ويخليك لينا وينصرك ويخليك لمصر وتبقى حلوة بيك".

وتابعت: "والنبى ياريس خايفة أروح مكان بعيد، وانت مبتسبناش ياريس أنا عشمانة فى ربنا وحضرتك"، وفى المقابل رد الرئيس السيسي: "حاضر متعطيش على عينى انتوا أخواتي وعيالك يبقوا أولادى، متشكرين".