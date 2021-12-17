سويسرا تشدد قيود مواجهة كورونا وتمنع تجمع أكثر من 10 أشخاص.. والعمل من المنزل

كتب أحمد عرفة

أعلنت سويسرا عن تشديد قيود مواجهة كورونا وتمنع التجمع لأكثر من 10 أشخاص وتعيد نظام العمل من المنزل، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلنت سويسرا إلغاء شرط الحجر الصحى لمدة 10 أيام للمسافرين القادمين من مصر وبريطانيا والتشيك وهولندا.

وكانت سويسرا قد اتخذت قرار بوضع القادمين إليها بالحجر الصحى لمدة 10 أيام؛ استجابة للمخاوف من انتشار متغير فيروس كورونا الجديد أوميكرون.

يذكر أن الدولة ممثلة فى وزارة السياحة والآثار قد فرضت العديد من الإجراءات الاحترازية التى يتم تطبيقها فى كافة المنشآت الفندقية والسياحية والمتاحف والمواقع الأثرية والمطارات والأنشطة السياحية، مؤكدة أنه لا يوجد أى تهاون فى تطبيق هذه الإجراءات ويتم معاقبة من يتخاذل أو يقصر فى تطبيقها، الأمر الذى أكسب المقصد السياحى المصرى ثقة من الأسواق الدولية المختلفة المصدرة للسياحة إلى مصر.