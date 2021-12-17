رفع وإزالة 100 حالة إشغال طريق والتحفظ على عدد من الشيش ببني سويف

بنى سويف هانى فتحى

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على ضرورة تكثيف الحملات الميدانية بالشوارع الرئيسية والميادين العامة لرفع كافة صور التعديات على الطريق العام والأرصفة بهدف استعادة الانضباط والمظهر الحضاري للمدن وتيسير الحركة المرورية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وحسب بيان لمحافظة بنى سويف نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف برئاسة المحاسب هاني الجويلي حملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق لرفع إشغالات الطريق العام بعدد من شوارع المدينة؛ لفرض الانضباط وتيسير الحركة المرورية، واستعادة المظهر الحضاري والجمالي للمدينة، حيث أسفرت الحملة عن رفع وإزالة أكثر من 100 حالة إشغال للطريق العام وتعدي على الأرصفة، وقد تنوعت بين إشغالات المقاهي والكافيهات وبروز المحال المخالفة والأسواق العشوائية، فيما تم التحفظ على كراسي وطاولات بلاستيكية وحوامل حديدية وغيرها؛ لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.

كما تم مراجعة التزام أصحاب المنشآت التجارية بالإجراءات الوقائية والاحترازية وقرارات رئاسة مجلس الوزراء لمجابهة فيروس كورونا، حيث تم التحفظ على 13 شيشة لعدم الالتزام بقرار حظر تقديم الشيشة؛ وذلك تفعيلاً للضوابط والقوانين.

ومن ناحية أخرى تابع رئيس المدينة منظومة النظافة والتجميل ورفع الأتربة بشارع عبد السلام عارف ومساكن المعهد الديني وحي مقبل وكورنيش النيل وشارع حافظ وشارع الناصر وصالح أيوب وجسر إسلام وطرق سليمان متولى وطريق السادات، ومدخل الجزيرة المرتفعة، فضلا عن صيانة أعطال مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء بدائرة المركز.