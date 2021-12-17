رئيس وزراء العراق: ماضون بمكافحة الأفكار والتنظيمات المتطرفة في مدينة سنجار

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، على استمرار جهود الحكومة المكثفة لإعادة الاستقرار والأمن والحياة الكريمة في مدينة سنجار.
وقال الكاظمي - في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أوردتها قناة السومرية نيوز الإخبارية - "نبارك لشعبنا الأيزيدي عيد الصوم (روژيت ئيزي)، متمنين لهم السعادة والهناء في العام الجديد في بلدهم العراق".
وأضاف الكاظمي - خلال التغريدة - "نؤكد على استمرار جهودنا المكثفة لإعادة الاستقرار والأمن والحياة الكريمة، ونحن ماضون في فرض سلطة الدولة والقانون في سنجار ومكافحة الأفكار والتنظيمات المتطرفة ولاسيما داعش".
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