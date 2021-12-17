اليوم السابع
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أكرم القصاص
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رئيس وزراء العراق: ماضون بمكافحة الأفكار والتنظيمات المتطرفة في مدينة سنجار

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 05:30 م
رئيس وزراء العراق: ماضون بمكافحة الأفكار والتنظيمات المتطرفة في مدينة سنجار رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي
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أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، على استمرار جهود الحكومة المكثفة لإعادة الاستقرار والأمن والحياة الكريمة في مدينة سنجار.


وقال الكاظمي - في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أوردتها قناة السومرية نيوز الإخبارية - "نبارك لشعبنا الأيزيدي عيد الصوم (روژيت ئيزي)، متمنين لهم السعادة والهناء في العام الجديد في بلدهم العراق".


وأضاف الكاظمي - خلال التغريدة - "نؤكد على استمرار جهودنا المكثفة لإعادة الاستقرار والأمن والحياة الكريمة، ونحن ماضون في فرض سلطة الدولة والقانون في سنجار ومكافحة الأفكار والتنظيمات المتطرفة ولاسيما داعش".


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