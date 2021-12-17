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رئيس جامعة القاهرة يصدر قرارات بتكليف قيادات جديدة وتنفيذ سياسة تحسين الخدمات

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 10:28 ص
رئيس جامعة القاهرة يصدر قرارات بتكليف قيادات جديدة وتنفيذ سياسة تحسين الخدمات رئيس جامعة القاهرة يلتقى مع القيادات الجديدة
كتب ـ محمد صبحى

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أصدر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عددًا من القرارات لحسن سير العمل وانتظام العملية التعليمية بالجامعة، حيث أصدر قرارًا بتكليف الدكتورة رباب محمود أحمد الشريف أستاذ الكيمياء الكهربية بكلية العلوم للقيام بأعمال عميد كلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجي، والدكتورة ولاء محمد سيف حمودة رئيس قسم الفيزياء بكلية العلوم للقيام بأعمال وكيل شؤون الدراسات العليا والبحوث بكلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجي، وذلك لحين الانتهاء من إجراءات التعيين.

كما قرر رئيس جامعة القاهرة، تكليف الدكتور شريف منسي رئيس قسم العيادات الخارجية للقيام بأعمال رئيس الإدارة المركزية للشؤون الطبية، والدكتور علاء حمزة مدير الداخلي ورئيس العمليات بمستشفى الطلبة للقيام بأعمال مدير عام مستشفى الطلبة وذلك لحين الانتهاء من إجراءات التعيين، كما صدر قرار بتكليف الأستاذ حسن سعده مدير عام رعاية الشباب بالجامعة للعمل قائمًا بأعمال الأمين المساعد للأنشطة الطلابية ومشروعات تطوير الوعي وما يكلف به من أعمال.

والتقى الدكتور الخشت القيادات الجديدة، مؤكدًا عليهم الالتزام بتنفيذ الخطة الاستراتيجية للجامعة 2021- 2025 للتحول إلى جامعة من الجيل الرابع، وتنفيذ سياسات تحسين الخدمات المقدمة وترشيد الانفاق، كما حدد مجموعة من المهام لكل منهم في طبيعة عملهم وأغراض وغايات الوظيفة التي تم تكليفهم بها.


جامعة القاهرة

محمد الخشت

ترشيد الإنفاق

النانو تكنولوجى

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