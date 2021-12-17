رئيس الرقابة الإدارية يعلن اعتماد "إعلان شرم الشيخ" بمؤتمر الدول الأطراف بشأن التعاون الدولى لمنع ومكافحة الفساد

نشرت هيئة الرقابة الإدارية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك إعلان الوزير حسن عبد الشافي أحمد رئيس مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بشرم الشيخ في الجلسة الختامية اعتماد تقرير الدورة التاسعة من المؤتمر، واعتماد 10 قرارات هامة من بينها "إعلان شرم الشيخ" الذي تقدمت به جمهورية مصر العربية حول تعزيز التعاون الدولي في مجال منع الفساد، ومكافحته في أوقات الطوارئ والتصدي للأزمات والتعافي منها.
رئيس الرقابة الإدارية يعلن اعتماد "إعلان شرم الشيخ" بمؤتمر الدول الأطراف بشأن التعاون الدولى لمنع ومكافحة الفسادالجمعة، 17 ديسمبر 2021 09:56 م
الوزير حسن عبد الشافى رئيس هيئة الرقابة الإدارية
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