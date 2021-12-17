دراسة: بروتين موجود في الجهاز المناعي للأطفال قد يحمى من أمراض الأمعاء

كتبت إيناس البنا

التهاب الأمعاء والقولون الناخر هو مرض شديد يصيب أمعاء الأطفال حديثي الولادة، ويحدث هذا عادةً عند الأطفال حديثي الولادة الذين يتغذون بحليب صناعي بدلاً من لبن الأم خلال الأسبوعين الأولين من الحياة.

تتسلل البكتيريا إلى جدار الأمعاء في هذه الحالة، ويبدأ الالتهاب في التماسك، ويؤدي هذا غالبًا إلى حدوث كسر أو فجوة، مما يسمح للبكتيريا بدخول البطن، يمكن أن يؤدي إلى عدوى شديدة والموت إذا لم يتم التعامل معها.

ووفقا لتقرير موقع " thehealthsite" لا يزال سبب المرض غير معروف ولكن يعتقد الخبراء أن الرضع لديهم رئتين وأمعاء أضعف من حديثي الولادة، وهذا يعني أن أجسامهم لا تقوم بتدوير الدم والأكسجين بكفاءة كما ينبغي، كما أنهم يجدون صعوبة في هضم الوجبات ومقاومة المرض، حتى بعد 4 عقود ، لا تزال العلاجات الفعالة بعيدة المنال، وظلت معدلات الوفيات عند الأطفال حديثي الولادة ثابتة إلى حد كبير.

وجدت دراسة نشرت في مجلة Cell Reports Medicine أن البروتين الموجود في الجهاز المناعي قد يحمي الأطفال من التهاب الأمعاء والقولون الناخر (NEC) ويؤدي إلى تطوير علاجات جديدة.

التهاب الأمعاء والقولون الناخر هو حالة خطيرة وسريعة المفعول يمكن أن تؤدي إلى الوفاة في غضون ساعات، لا نعرف سبب حدوث التهاب الأمعاء والقولون الناخر، يمكن محاولة علاجه بالمضادات الحيوية والإزالة الجراحية للأنسجة الميتة ؛ ومع ذلك ، في الحالات الشديدة ، يموت العديد من الأطفال، لا توجد علاجات تمنع المرض من التقدم، ولكن تأمل أن البروتين سيغير ذلك.

بالنسبة للدراسة، ركز الباحثون على بروتين يدعى، Interleukin-22 (IL-22) ، الذي يساعد البالغين في الحفاظ على ميكروبيوتا الأمعاء الصحية من خلال تنظيم الاستجابات المناعية، واستخدم الفريق نموذج فأر لدراسة إشارات بروتين IL-22 والإنتاج في الأمعاء السليمة والأمعاء المتأثرة بـ التهاب الأمعاء والقولون الناخر ، لاكتساب فهم أفضل لوظيفة البروتين، قاموا بدراسة مستويات البروتين قبل وأثناء وبعد الولادة ، وكذلك أثناء النضج ، والتي تبدأ بالنسبة للفئران بعد حوالي 28 يومًا من الفطام.

بروتين فعال في علاج أمراض الأمعاء



وجد الباحثون انخفاض إنتاج البروتين IL-22 بعد الولادة في كل من الأمعاء السليمة والمريضة حتى اليوم 21 عندما زاد بالنسبة للفئران واستمر طوال فترة البلوغ، ونظر الباحثون أيضًا في عينات الأنسجة من الأطفال المبتسرين الذين لديهم التهاب الأمعاء والقولون الناخر وأولئك الذين لم يفعلوا ذلك، وكانت جميع العينات المعوية المستخدمة تحتوي على كميات متواضعة من بروتين IL-22، لم يتم إنشاء استجابة مناعية مناسبة في أمعاء الأطفال حديثي الولادة الذين اكتسبوا التهاب الأمعاء والقولون الناخر.

قال أحد الباحثين: "أظهرت الخلايا المناعية في أمعاء الأطفال حديثي الولادة عدم القدرة على إنتاج كميات كافية من برويتن IL-22 للتحكم في تطور التهاب الأمعاء والقولون الناخر، ووفقًا للدراسة ، يرتبط غياب إنتاج بروتين IL-22 بالأمعاء غير الناضجة ، وهي فكرة تعززها حقيقة أن الأطفال حديثي الولادة الذين يقل وزنهم عن 3 أرطال 5 أونصات هم الأكثر عرضة للإصابة بـ التهاب الأمعاء والقولون الناخر.

يعتقد الباحثون أن العلاج بـ IL-22 في الفئران يمكن أن يساعد في حماية أمعاء الأطفال حديثي الولادة من التلف الذي تسببه NEC التهاب الأمعاء والقولون الناخر.