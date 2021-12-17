دراسة: الحرائق فى منطقة بانتانال البرازيلية تسببت فى نفوق 17 مليون حيوان

فاطمة شوقى

قام خبراء من معهد تشيكو مينديز للتنوع البيولوجي في ساو باولو بعمل تقدير لنفوق الحيوانات من حرائق منطقة بانتانال البرازيلية التى اندلعت بين يناير ونوفمبر 2020، وأكد الخبراء أنه توفى ما يقرب من 17 مليون حيوان بما فى ذلك السحالى والطيور .

للوصول إلى استنتاجاتهم، قام خبراء من معهد تشيكو مينديز للحفظ والتنوع البيولوجي في ساو باولو بعمل تقدير لموت الحيوانات من حرائق الغابات من خلال عد الجثث أولاً فى المناطق المحترقة، للقيام بذلك، أخذوا عينات من الهياكل العظمية بطول 114.43 كيلومترًا، بعد الحريق مباشرة، وفقا لصحيفة "فولها دى ساو باولو" البرازيلية.

وجد الباحثون ما مجموعه 302 جثة، وعلى الرغم من سوء حالتها، فقد تمكنوا من التعرف على الأنواع في معظم الحالات.

ملايين الحيوانات النافقة

من هذه البيانات الأولى، قام الفريق باستقراء الأرقام لحساب العدد الإجمالي للحيوانات التي نفقت في المنطقة المحترقة، بالنظر إلى كل من الفقاريات الصغيرة (التي يقل وزن جسمها عن 2 كيلوجرام) والفقاريات المتوسطة والكبيرة (التي يزيد وزن جسمها عن 2 كيلوجرام).

وبالتالي، فإن التقدير هو أن ما بين 13206.700 و 18.811.300 من الفقاريات الصغيرة ماتت في 39.030 كيلومتر مربع من المنطقة المحترقة في بانتانال بين يناير ونوفمبر 2020، وشملت الفقاريات الصغيرة السحالي والطيور والقوارض.

استنتج المؤلفون أيضًا أن ما بين 691.090 و 1،196.570 من الفقاريات المتوسطة والكبيرة ماتت على الفور ، بما في ذلك ذوات الحوافر والرئيسيات، إجمالًا، وفقًا للتقديرات، مات 16952000 من الفقاريات في الحرائق، وفقًا لما خلص إليه العلماء.