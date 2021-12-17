دراسة: استبعاد 4 أطعمة من نظامك الغذائي يضاعف مخاطر الخرف بمقدار 3 أضعاف

كتبت مروة هريدى

يتزايد عبء الخرف بكامل قوته، وحتى الآن لم يتم التوصل لعلاج لهذه الحالة، وقد حقق البحث في الحالة وتحديد عوامل الخطر، وتشير إحدى الدراسات الحديثة، إلى أن هناك أربعة أطعمة يمكن أن تضاعف مخاطر المرض بمقدار 3 أضعاف عند حذفها من أي نظام غذائي، وفقًا لتقرير موقع "إكسبريس".

يتسم الخرف بتدهور تدريجي في الحركة الذهنية، وحتى الأن لا يوجد علاج قادر على عكس مسار المرض، لكن الأدلة المتزايدة تشير إلى أن النظام الغذائي يمكن أن يساعد في تقليل المخاطر، حيث كشفت الأبحاث التي أُجريت في العلاقة بين الغذاء وعوامل الخطر وكيف أن لبعض الأطعمة تأثير كبير فى منع تدهور الحالة، لذلك حذرت إحدى الدراسات من استبعاد أربعة أطعمة من نظامك الغذائي نظرًا لفائدتها فى منع تدهور الحالة.

أظهرت الدراسة، التي نُشرت في المجلة الطبية للأكاديمية الأمريكية لطب الأعصاب، أن أولئك الذين يتبعون نظامًا غذائيًا منخفضًا في الفواكه والخضروات والفاصوليا والشاي أو القهوة، كانوا أكثر عرضة للإصابة بالخرف بثلاثة أضعاف.

بالنسبة للتجربة العشوائية، قام الباحثون بتوظيف مجموعة مكونة من 1059 شخصًا تمت متابعتهم بمتوسط ​​3.05 سنوات، لوحظ المدخول الغذائي من خلال مجموعة من الاستبيانات الموحدة لتمثيل النظم الغذائية المعيارية في 11 دولة مختلفة.

تم وضع الاستبيانات لتحديد معلومات عن الأطعمة الرئيسية المستهلكة خلال الشهر السابق، وشمل ذلك بشكل أساسي منتجات الألبان والحبوب والفواكه والخضروات واللحوم والأسماك والبقوليات، التي شملت الفول والعدس والبازلاء، والدهون المضافة والمشروبات الكحولية والمنشطات والحلويات.

تم الحصول على درجات الالتهابات الغذائية باستخدام مؤشر الالتهاب الغذائي، والذي يتراوح عادة من -8.87 إلى 7.98، وتشير الأرقام في النطاق الأعلى إلى اتباع نظام غذائي أكثر التهابات، حيث عادةً ما تتضمن هذه الحميات الالتهابية حصصًا أقل من الفاكهة أو الخضار أو الفاصوليا أو الشاي أو القهوة.

تم تقسيم المشاركين إلى ثلاث مجموعات متساوية منفصلة، أولئك الذين لديهم درجة التهابية غذائية منخفضة، ودرجات متوسطة ودرجات عالية، ولوحظ أن المجموعة ذات الدرجات 1.76 وأقل عادة ما يستهلكون كميات أكبر من الأطعمة المضادة للالتهابات، حيث يتألف هذا النظام الغذائي في المتوسط ​​من 20 حصة من الفاكهة في الأسبوع، و 19 حصة من الخضار، وأربعة من الفاصوليا أو البقوليات الأخرى و 11 من القهوة أو الشاي.

وفقًا لنتائج الدراسة، أثبت الفريق أن الأفراد الذين تناولوا أقل نظام غذائي مضاد للالتهابات كانوا أكثر عرضة للإصابة بالخرف بثلاث مرات.